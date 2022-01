Horóscopos 2022: GÉMINIS... ¿Qué te depara en salud, dinero y amor?

TIP: Velas de color magenta para incrementar tu seguridad.

Los Géminis siempre están en continuo movimiento, son muy buenos comunicadores y saben improvisar cuando es necesario, se adaptan fácilmente a los cambios repentinos; aunque suele darles temor, adaptarse será una tarea constante y difícil, deben aprender a realizar tareas con cierto grado de dificultad. Su deseo de comunicar y de transmitir información podría confundirse y convertirlos en personas boconas, que lo único que hacen es abrir la boca sin pensar, y esto les podría traer consecuencias. A pesar de que hablan claramente, no todos lo toman con buen sentido y llegan a llenarse de enemigos. Este 2022 tendrás que romper todas las cadenas del pasado, ya no habrá tiempo de esperar, simplemente deberás avanzar.

En el primer semestre del año habrá movimientos fuertes en tu vida, cambios de hogar o de lugar, y esto será impulsado por la energía de los planetas que te llevarán a nuevas aventuras; lo más importante es que no pongas freno de mano, déjate llevar por tu destino y recibe con toda la buena actitud lo que el universo te ofrecerá para este 2022. Mercurio, tu regente, te ayudará a volverte más flexible y poder adaptarte a estos nuevos cambios, sólo recuerda que hay situaciones que no están en tus manos.

Será importante la unión familiar, al igual que manejar el perdón y limpiar rencores, volverte más sensible y comprensivo con aquellos que están a tu alrededor y limpiar las asperezas con tu pasado; este 2022 podrás recuperar fuerzas e ir por aquello que te fue negado en años pasados, atrévete.

TRABAJO / DINERO

Un año lleno de retos en temas laborales o de negocio; el primer semestre del año volverás a empezar desde cero, no te desesperes si las cosas no llegan rápido y como las esperas, porque no podrás hacer nada por adelantar el tiempo, simplemente es cuestión de esperar. Que el pasado no te obsesione, ya deja atrás lo que tenías; no puedes vivir en el pasado, porque eso no te ayudará a avanzar. Podrás firmar un nuevo contrato y será importante para el resto del año, te dará la oportunidad de encontrar nuevos caminos.

En el segundo semestre del año no faltará el trabajo, pero habrá que reducir gastos y tratar de ahorrar lo más que se pueda para esos momentos de imprevistos. No importa que tengas buenas ganancias, trata de guardar dinero y pagar tus deudas. No te olvides de aquellos que te han apoyado en los momentos difíciles, porque seguro te tocará regresar el favor; la lucha tendrá sus recompensas, al igual que tus esfuerzos. No presiones al destino ni trates de apresurar los planes. Si tu tema es arrancar un negocio, lo más probable es que sea para la segunda mitad de año, cuando la energía de los planetas se alineé y puedas hacerlo sin ningún obstáculo.

AMOR / AMISTADES

El tema de pareja será algo importante este 2022, y es que las circunstancias de vida te obligarán a tomar una decisión dura y triste; hay veces que no todo está en nuestras manos, y debemos dejar que el destino tome su curso, no detenernos y menos rendirnos. El primer semestre del año tendrás que reflexionar, pero al mismo tiempo tomar una decisión, poner en regla todo lo pendiente, que los papeles importantes no queden a la deriva. Si te encuentras solo, el 2022 te traerá buenas noticias y la esperanza de encontrar a una persona especial; son momentos de abrir tu mente y aprovechar las oportunidades que te brindará el destino.

Alguien del pasado insistirá en querer tener un nuevo comienzo, pero escucha a tu corazón, lo más seguro es que no sea lo mejor; recuerda que la oportunidad ya la tuvieron y no se dio. En la segunda mitad del año deberás renovar temas importantes con amistades, reunirse de nuevo y fortalecer lazos; aunque te llevarás una decepción más con alguien que considerabas amigo(a), te dolerá mucho, pero son cosas que en la vida siempre pasan y hay que tomarlas como son.

SALUD / BIENESTAR

No dejes de monitorear tus niveles de sangre, poner atención con los triglicéridos, colesterol y la glucosa; los queridos Géminis se olvidan muy fácilmente de atenderse en temas de salud, pero este 2022 debes poner atención. No derroches ni desgastes tu energía por los demás, primero estás tú, así que manos a la obra, asiste al dentista y hazte una revisión general; con la salud no se juega.

Por otro lado, recuerda que la pandemia no ha terminado y debes seguir llevando los protocolos de protección. Los nervios no te dejarán avanzar en tu vida cotidiana, y podría agudizarse más si no los controlas; recuerda que la ansiedad surge de temas del pasado no trabajados, así que ya lo sabes, a poner atención con ese tema. El aburrimiento también será un tema que tendrás que resolver, no te olvides de salir a hacer ejercicio, eso te ayudará a limpiar tu mente, fortalecer tus músculos, y aparte te ayudará a controlar tu peso. Debes poner mucha atención con los pulmones, hombros, manos, el sistema nervioso y los dolores de cabeza.

NÚMEROS DE LA SUERTE: 2, 14, 28 y 51