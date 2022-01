Horóscopos 2022: ESCORPIÓN... ¿Qué te depara en salud, dinero y amor?

TIP: Quema incienso de coco por las mañanas para abrir los caminos cerrados.

Los escorpiones son agua fija, saben perfectamente lo que los motiva y lo que les funciona en su vida. Si hay algo que no les convenza del todo, lo dejan a un lado y no importa lo que puedan sentir; en el momento que pierden interés en algo o en alguien, no hay poder humano que los haga cambiar de opinión. Siempre están en búsqueda del poder y de cómo generar cada vez más control sobre los demás; sus celos los ciegan del radar y se pierden muy fácil. Este año vendrán las pruebas más difíciles y llenas de retos para ti, pero no quiere decir que no las puedas superar; al contrario, te estarás graduando de situaciones que has venido arrastrando de años atrás. Además, te serán impuestas nuevas reglas, mismas que te costará trabajo hacer cumplir.

TRABAJO / DINERO

El primer semestre del año te serán impuestas tareas que no gustará realizar y será difícil sobrellevarlas; recuerda que el mundo está lleno de reglas por llevar a cabo. Entiende que el hacerlo no te restará poder; los escorpiones no permiten perderlo de ninguna manera, y ese recelo podría causarte algún problema y las consecuencias podrían ser graves. Lo mejor es que obedezcas las señales que te dará el universo y midas los pasos a seguir de ahora en adelante. En la segunda parte del año las situaciones económicas se verán un poco afectadas por ciertos atrasos de pagos, y esto podría afectar un poco toda tu armonía financiera.

Lo mejor, y el consejo, es que desde antes comiences a poner orden e ir pagando para no tropezar; en temas de negocios también tendrás que poner mucho orden y no acelerar en querer tener todo y ganar de un jalón. Todo es poco a poco, así que no te vayas a desesperar. Cuida la vanidad, no presumas lo que tienes o logres tener; deberás cuidar mucho lo que platiques a los demás, no a todos les da gusto tu triunfo.

AMOR / AMISTADES

Esto se pondrá bueno en el primer semestre del año porque, después de tanto batallar con temas amorosos, llegará tu recompensa. Para que esto pase, lo primero que debes hacer es soltar tu vieja y pesada historia con tu ex; no ha sido fácil caminar solitario este tiempo, pero la vida sigue su curso y debes continuar. Si tu situación es diferente y ya tienes pareja, habrá buenas noticias para ustedes, ya que los planes que traen en mente desde hace tiempo por fin empezarán a tomar forma en estos primeros seis meses; esa casa nueva o lugar a donde han pensado cambiarse se verá realizada, y lo mejor es que la felicidad será con toda la buena energía. En la segunda parte del año debes trabajar mucho tu autoestima y no caer en los juegos y malas energías de alguien que quería acabar con tu triunfo amoroso; defiende tu relación ante todo y todos, porque es tu derecho a ser feliz. Temas difíciles con familiares, malentendidos, enredos y chismes que no llevan a ningún lado y sólo acaban con el amor de los seres queridos. Te tocará poner límites y un candado de energía en tu casa para evitar la discordia. Por otra parte, serás parte de una unión o boda, ¡y podría ser la tuya! Hay fechas que llegan, y lo más posible es que te dejes atrapar por esa persona que se volverá importante en tu vida.



SALUD / BIENESTAR

Los escorpios suelen ser personas bastante fuertes físicamente y gozan de buena salud; son gobernados también por los órganos sexuales, necesitan liberar el estrés a través del buen sexo, pasional y profundo. Necesitas equilibrar siempre tus sentimientos. Debes cuidar mucho la garganta y todo lo relacionado con el sistema respiratorio, especialmente los pulmones, al igual que la vejiga y órganos sexuales. Tienes que cuidarte de las enfermedades de transmisión sexual; asiste al médico en cuanto detectes cierta sintomática anormal. Si eres varón, podrías empezar a tener problemas relacionados con la disfunción eréctil; lo mejor será ir previniendo temas relacionados con esto antes de que sea más difícil atacar el problema y tener conflictos con tu pareja. Escorpio es un signo muy pasional. También el corazón tendrá sus altas y bajas; lo mejor es tratar de tener una vida más tranquila y cuidar mucho el estrés, es un poco difícil en estos tiempos, pero busca alternativas.

NÚMEROS DE LA SUERTE: 8, 16, 24 y 32