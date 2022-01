Horóscopos 2022: CAPRICORNIO... ¿Qué te depara en salud, dinero y amor?

TIP: Monta un altar de luz en tu hogar; es muy necesario proteger a tu familia.

Los capricornianos están totalmente plantados y arraigados a la tierra, su elemento, así que no son fáciles de convencer de algo que no ven. Planean mucho su vida y no soportan que alguien les cambie los planes; son poco tolerantes a los demás, así que no son fáciles de manejar, su comportamiento es siempre a la defensiva. El deseo de ser respetados por aquellos que aman es su prioridad, y aprender a lidiar con temas de injusticia es parte de su día a día. Este año será un comienzo un poco lento y pesado, así que deberás trabajar mucho en tu concentración y no descuidar nada de lo que pase en tu entorno para no perder de vista tu objetivo.

El universo registrará cambios drásticos, pero no será por mucho tiempo. Eso sí, la sacudida estará fuerte, pero serán pruebas para ti. Recuerda que el confiar en alguien es porque estás seguro de lo que vas a hacer, y el paso que darás en este nuevo año estará lleno de retos, aunque también habrá momentos de felicidad, como todo en la vida.

TRABAJO / DINERO

Habrá importantes temas laborales en esta primera parte del año. Los retos serán grandes, pero igual serán las ganancias; podrás tener la oportunidad de demostrar de qué estas hecho. Si te quedaste con ganas de realizar algún proyecto en el 2021, este año podrás hacerlo, ya que la energía del universo te acompañara; sólo no descuides ni eches a la suerte todo lo que haces. Nuevas oportunidades de cambio de lugar laboral, e incluso nuevos cargos que te llevarán a la cima del éxito. No dejes que nadie interfiera en tus planes; por eso deberás ser discreto en tus asuntos personales y profesionales.

En la segunda parte del año hay que poner mucha atención en los manejos de dinero, las compras y aquellas inversiones en las que te inviten a participar, sean familiares o amigos.

Lee con detalle los contratos que tengas que firmar, y no se te ocurra hacer alguna negociación sin tener las bases necesarias que aseguren tu inversión; tus metas profesionales dependerán de ti, y principalmente de esas inversiones. Al final del año deberás cuidar la economía; se recomienda ahorrar para los imprevistos que puedan suceder. Los viajes podrás lograrlos con las respectivas medidas de cuidado.



AMOR / AMISTADES

Empezando el año se presentará una situación que te llenará de tristeza: alguien muy cercano a ti podría traicionar la confianza que le has brindado. Descubrirás mentiras y se le caerá la máscara a alguien que considerabas tu amigo (a); eso será como un golpe al corazón. Deberás aprender a ser más cauteloso y ver a quién le platicas parte de tu vida. No todo acerca de ti lo deben saber; eso te servirá para estar siempre protegido. Con tu relación amorosa las cosas irán viento en popa, y podrán cumplir muchos de sus proyectos como pareja.

Si estás soltero, habrá buena energía del universo hacia ti y te ayudará a conquistar a alguien muy especial antes de terminar el verano. Aprovecha la buena racha que tendrás en el amor; deberás poner mucha atención, es con alguien de tu pasado que aparecerá queriendo reconquistar tu corazón. Tú tomarás la decisión, pero lo mejor es que sigas tu camino sin detenerte y esperar mejor a que llegue esa persona interesante. Habrá que poner atención también en temas familiares, ya que podrían desatarse malentendidos y discordia por temas relacionados con dinero.

SALUD / BIENESTAR

Desaparecerán los achaques que han venido siendo parte de tu vida desde hace algunos años; tal vez no se quiten totalmente, pero tendrás un avance considerable para seguir adelante. No descuides las indicaciones del médico; en los primeros meses de 2022 debes poner orden en tu forma de comer, y más que eso, no malpasarte dejando mucho tiempo sin alimentos en tu estómago. Todo en exceso es grave; procura consumir alimentos más sanos y orgánicos que te ayudarán a tener un mejor sistema inmunológico. Los resfriados estarán latentes; sigue protegiéndote por el tema de la pandemia, que no se ve ni para cuándo acabará. Si acudes al gimnasio, pon mucha atención en la forma de entrenar, ya que podrías tener desgarres musculares y se podría poner grave la situación. Precaución con la garganta y los oídos, y también con las infecciones urinarias.

NÚMEROS DE LA SUERTE: 6, 12, 26 Y 52