Horóscopos 2022: Aries... ¿Qué te depara en salud, dinero y amor?

Los nacidos bajo el signo de ARIES son regidos por el elemento fuego, que da dirección; su carácter impulsivo los ayuda siempre a cumplir la mayoría de sus metas. Su desesperación de querer que las cosas resulten como ellos quieren los lleva a perder lo más por lo menos. La paciencia es una de las lecciones más importantes que deben aprender.

El 2022 será un año muy importante en temas familiares y todo aquello relacionado con amistades o amores; romperás con lo que te tenía atorado y no permitía que avanzaras. Ahora tendrás la fuerza y el coraje para poder hacerlo, poner límites y, sobre todo, colocar en su lugar aquellas piezas que no se han acomodado. Será una de las tareas más importantes para realizar. Después de un año tan pesado con subidas y bajadas, en los próximos 12 meses el universo te traerá más estabilidad en muchos sentidos, pero recuerda reflexionar también acerca de todos los errores cometidos para no volver a caer.

Todo aquello que se perdió, no hay manera de recuperarlo; sólo habrá forma de volver a trabajar para recuperarlo. Los astros juegan un gran papel en muchas situaciones que nos llegan a pasar, por eso es muy importante poner atención a las señales de la vida; no trates de subestimar al universo, que te podría dar una lección fuerte y que nunca olvidarás. Durante el primer trimestre del año debes ser muy claro y preciso en temas relacionados con acuerdos, negocios o incluso con el trabajo; no te precipites en la toma de decisiones. Cautela, no desesperes; ve pisando en terreno firme sin alocarte.

TRABAJO/DINERO

La cuesta de los primeros seis meses será difícil, pero debes luchar por mantenerte a flote; por más que veas que la marea está fuerte, no te sueltes hasta que las aguas se calmen. No te vuelvas rebelde, porque no llegarás a nada y puedes perder más que ganar. No habrá cambios importantes durante estos meses, sino hasta abril o mayo, que es cuando la energía cambiará a tu favor en terrenos laborales.

El dinero no faltará, pero debes ser muy cuidadoso con lo que gastas. En la segunda mitad del 2022 el dinero será un dolor de cabeza si no lo sabes manejar; pon atención en lo que gastas, lo más importante es pagar deudas del pasado y no arrastrar esas cadenas que llevas tiempo cargando. Podrás comprar algún inmueble o auto nuevo, ya que la suerte te acompañará; enfócate en ese proyecto, tal vez ese negocio que tienes tiempo queriendo emprender. Habrá posibilidad de ayudar a gente que necesitará de tu apoyo. Aprovecha la energía de los astros para ganar en los juegos de azar o la lotería, podrías ganarte el premio mayor. Sólo recuerda compartir con aquellos que siempre han estado a tu lado apoyándote. Cuida tus inversiones y no las pongas en manos de cualquier persona.

AMOR / AMISTADES

Tendrás oportunidad de reconciliarte con alguien de tu pasado y poner orden en el corazón; no permitas que tu ego te gane, habla desde el fondo de tu alma y tus sentimientos para que todo se pueda solucionar. No descuides a tus amigos, siempre han estado y estarán contigo. No abandones a tu familia, te darás cuenta de lo importante que eres para muchos y que no lo sabías ni te lo habían hecho saber; eso te hará sentir bien y volver a tener seguridad en ti. Nunca estaremos preparados para las pérdidas de algún familiar o amistad, pero debemos entender que son momentos que pasan y no podemos hacer nada ante eso; es la ley de la vida.

Cabe la posibilidad de que aparezca esa persona especial que llevas mucho tiempo esperando; no pierdas la fe, y menos las oportunidades que se presenten. Siempre habrá momentos para comenzar de cero. No guardes rencor y limpia las heridas del pasado para que puedas avanzar. Posible casamiento o compromiso formal con tu pareja. Le damos la bienvenida a nuevas personas que se convertirán en familia para ti, al igual que la llegada de un bebé.

SALUD BIENESTAR

Recuerda seguir con los protocolos de protección, porque la pandemia seguirá dando lata. Es muy importante seguir con todos los cuidados, no te confíes de no sentir ninguna molestia. Recuerda que hay enfermedades silenciosas, por eso lo más importante es estarse monitoreando cuando menos una vez al año, no importa tu edad; también la gente joven lo necesita.

Cuídate de accidentes en auto o algún transporte público; hay situaciones que no están en nuestras manos, pero entre más precauciones tengas al salir a la calle, menos riesgos tendrás. Igual, pon atención con los deportes extremos. Atención con la presión arterial; el estrés es el peor amigo del corazón, así que es recomendable tomar terapias alternativas, como meditación o masajes de relajación. Te gusta probar cosas nuevas y es importante para ti la belleza, así que no descuides tu aspecto físico, al igual que el de la salud. Las mascarillas faciales son perfectas para los Aries, ya que este signo es gobernado por la cabeza y el rostro; no descuides esa parte importante.

ALIMENTACIÓN

Las infusiones de hierbas o especias son importantes para ti; el té negro, cayena, clavo y cardamomo son importantes para tener la fuerza que los arianos necesitan. La zanahoria, el melón, el queso, la nuez, la miel maple, los pastelillos y los chocolates amargos son algunos alimentos que darán alegría a los nativos de este signo. Amas las comidas fáciles de hacer y que no necesitan muchos esfuerzos en su preparación. Cocinar en un asador o grill te pone de muy buen humor y, sobre todo, tener contacto con el fuego, que es tu elemento.

NÚMEROS DE LA SUERTE: 22, 36 Y 52

