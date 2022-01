Horóscopos 2022: ACUARIO... ¿Qué te depara en salud, dinero y amor?

TIP: Darte baños de hierbas, como ruda y romero, te ayudará a abrir tus caminos.

Los nacidos bajo este signo saben cuándo y cómo ganarse a la gente y con quién deben ser amigables, de manera que sus amigos se vuelven importantes en su vida, al igual que su familia; buscan la aprobación de los demás, aunque nunca lo expresan del todo. Las lecciones que llegan a aprender no se les olvidan jamás, y es muy raro que vuelvan a caer en lo mismo. Se preocupan por el bienestar de los demás, principalmente de la familia, y eso los impulsa a arriesgar más de lo que tienen. Se quitan el pan de la boca para darlo a los demás; constantemente están pensando en el futuro y se preocupan por lo que pudiera pasar, son prevenidos. Querido Acuario, en la primera parte del año debes empezar a retomar todo aquello que has dejado a medias en el pasado, ya no hay tiempo para perderlo; habrá cambios que tal vez de entrada no te gusten, pero tendrás que aceptarlos, además, deberás aprender a no culpar a los demás de tus errores y aceptar las malas decisiones que has tomado. Recuperar lo perdido también será un tema que deberás poner en tus deseos para este 2022.

La segunda parte del año tendrás que demostrarte de qué estás hecho y confrontar todos los obstáculos que se te presenten, al igual que quitar del camino a aquellas personas que sólo buscan la oportunidad de que te equivoques para aprovecharse de ese lugar. Los retos serán fuertes y grandes en todos los sentidos de tu vida, especialmente en el dinero y trabajo.

TRABAJO / DINERO

En la primera parte del año empezarás a implementar nuevas formas de funcionar en el trabajo, tendrás que cambiar de estrategia para que lo demás resulte con mucho éxito; los primeros meses será un poco difícil la subida, pero lo podrás lograr con esfuerzo y disciplina. Después de la pandemia tus metas han cambiado, y por ese motivo este 2022 todo tu entorno será diferente. Lo que tenías en el trabajo estaba bien, pero lo que viene será mucho mejor y pasarán cosas que ni te imaginabas, así que ponle buena cara a lo que viene.

En la segunda parte del año vendrán nuevas aventuras, como un negocio que te propondrán que será divertido y una nueva forma para ganar dinero, sólo recuerda poner atención en lo que firmas y con quién te asociarás; también se vislumbran viajes de trabajo, bajarás y subirás de aviones, pero eso te dará un respiro y seguridad a ese nuevo empleo que está marcado para ti en este 2022. Ocúpate de las deudas, que ya llevas mucho tiempo con ellas y necesitas saldarlas.

AMOR / AMISTADES

En la primera parte del año se moverán muchas emociones en tu vida en todos los sentidos, principalmente en temas de familia. Hay que estar atento y deberás poner límites y no dejar que se entrometan en tu vida. Tu corazón vivirá un año intenso en temas relacionados con el amor de pareja, ya es momento de que te comprometas y des ese paso tan importante; deja de huir del compromiso marital o de una relación de pareja, abre tu mente y tu corazón, y descubrirás pronto a una persona especial, déjate querer.

En la segunda mitad del año te sentirás más fuerte y más claro en tus decisiones, podrás definir con quién te quedas, si con melón o con sandía, ya que tendrás pretendientes muy interesados en ti; aprovecharás invitaciones de viajes con tus amistades o con alguien especial que te llenará de energía positiva, sólo controla tu carácter y no dejes que la amargura se apodere de ti. La oscuridad que tenías en el amor por fin se habrá ido, así que ponte feliz. Si tienes pareja, no la descuides, recuerda que siempre hay alguien que está esperando la oportunidad.

SALUD / BIENESTAR

Deberás poner atención en la nutrición este año, no descuides tu alimentación; recuerda que la base de toda buena salud empieza con lo que comes. Cuida mucho las rodillas y la espalda, que podrán darte lata. Sálvate de tener una operación, mejor pon atención y acude al médico; la salud no sólo es la física, también la mental, y este año deberás buscar un buen terapeuta para que te ayude a superar temas relacionados con tu pasado que siguen afectando tu presente y podrán afectar más tu futuro.

El perdón libera, corta las cadenas para ayudarte a caminar más ligero; no te enganches con historias que no te llevarán a nada bueno, deja que cada quien resuelva su historia y dedícate a ti, lo más importante de todo eres tú y eso debes recordártelo día a día. Busca alternativas que te ayuden a liberar y sanar tu corazón, una buena sesión de reiki alineará tus chakras limpiando tu energía.

NÚMEROS DE LA SUERTE: 1, 24, 62 y 72