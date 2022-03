Will Smith se disculpa pero la Academia analiza sancionarlo ¿podrían quitarle el Oscar?

La Academia de Hollywood anunció en un comunicado que ha comenzado una investigación sobre el incidente de la entrega de los Oscar, en el que el actor Will Smith subió al escenario para golpear a Chris Rock, quien estaba presentando uno de los premios.

"La Academia condena las acciones del señor Smith en la transmisión de anoche. Hemos comenzado oficialmente una investigación formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California”.

Chris Rock, en la ceremonia, hizo una broma sobre Jada Pinkett, esposa de Will Smith, quien primero se rió pero luego reaccionó de manera violenta, fue a cachetear a Rock y luego le gritó que no volviera a mencionar a su esposa.

La Academia de Hollywood, al mediodía de hoy, informó de la investigación y horas más tarde, Will Smith publicó en sus redes sociales una disculpa.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", escribió Will en una declaración publicado en inglés y en español.

También me gustaría pedir disculpas a la Academia, a los productores del show, a todos los asistentes y a todos los que lo ven alrededor del mundo

En 2017, tras el movimiento MeToo que dejó al descubierto los casos de abuso y acoso sexual en la industria, la Academia emitió un reglamento de "Estandáres de Conducta".

Entre las sanciones que se contemplan por las actitudes violentas está la suspensión temporal, suspensión definitiva e incluso el retiro del premio Oscar, algo que sería inédito.