Will Smith quiere hablar con Chris Rock y vuelve a disculparse: "Mi comportamiento fue inaceptable"

A nadie se le olvidará el momento en el que Will Smith dio una bofetada a Chris Rock tras una broma sobre Jada Pinkett Smith en la ceremonia de los Oscar, un hecho que empañó la entrega y el premio como mejor actor que ganó esa noche. Meses después, admitió que no fue la manera correcta de comportarse.

Al disculparse nuevamente, Will decidió responder varias preguntas que el público hizo tras el bochornoso momento, y comentó: "Ha pasado un tiempo... En los últimos meses, he estado pensando mucho y trabajando mucho. Han hecho muchas preguntas justas que quería tomarme un tiempo para responder".

Al hablar del por qué no se disculpó con Chris durante su discurso de agradecimiento al ganar el Oscar a mejor actor, explicó:

"Estaba confundido en ese momento. Todo era borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar. Cuando lo esté, me contactará. Te quiero decir, Chris, que me disculpo. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar".

"No pensé en cuántas personas herí en ese momento", añadió al disculparse también con la familia de Chris Rock. "Teníamos una gran relación. Tony Rock era alguien cercano y esto probablemente sea irreparable".

Insistió en que Jada no le pidió que la defendiera tras su visible molestia por la broma, y dijo que él lo decidió y también se disculpó con su familia. "Pasé los últimos tres meses repitiendo y comprendiendo los matices y la complejidad de lo que sucedió en ese momento".

"No voy a tratar de descargar todo eso en este momento. Pero puedo decirles a todos ustedes, no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento. Ninguna parte de mí piensa que esa es la mejor forma de manejar una falta de respeto o insulto".

Fue vetado de los OSCAR por una década

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció que prohíbe al actor Will Smith asistir a la ceremonia de los premios Óscar durante los próximos 10 años debido a la bofetada.

En una nota el presidente de la junta de la organización, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson, durante esos diez años a Smith "no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia".

De todas formas, la academia le mantiene el Óscar al mejor actor ganado por "King Richard" y tampoco se mencionó ninguna eventual sanción o impedimento para futuras nominaciones a los premios.

Además, los máximos directivos de la industria del cine estadounidense indicaron que "esta acción que estamos tomando hoy en respuesta al comportamiento de Will Smith es un paso hacia un objetivo más amplio de proteger la seguridad de nuestros artistas e invitados, y restaurar la confianza en la academia. También esperamos que esto pueda comenzar un tiempo de curación y restauración para todos los involucrados y afectados".