Un diamante verde: Jennifer Lopez presume el anillo que le dio Ben Affleck

Ya sabemos que a los ex de Jennifer Lopez y Ben Affleck no les quita el sueño que se vayan a casar, luego de 20 años desde que inició su relación amorosa, y que, de hecho, tenían planes de casarse.

En esta segunda vuelta, los actores vuelven a tener boda en puerta, y para ello, el ganador del Oscar le dio un anillo de compromiso muy exclusivo, de hasta 10 millones de dólares, unos 200 millones de pesos mexicanos.

En un video compartido para sus fans suscritos al boletín de noticias On the JLo, la cantante presumió la sortija: "Les dije que tenía algo muy especial que anunciaros y es que... ¡me he comprometido! Fue totalmente inesperado. Mi amor, Ben, se arrodilló y me dijo cosas que nunca olvidaré. Me puso el anillo y me preguntó si quería casarme con él. Fue un momento perfecto".

JLo compartió: "Y aquí está mi anillo... un diamante verde... Es mi color favorito y, obviamente a partir de ahora siempre va a ser mi color de la suerte".

"Me siento muy afortunada. No es habitual que el amor verdadero tenga una segunda oportunidad. Somos muy afortunados... Te quiero", le dice a Ben, quien grabó el video.

La historia de Bennifer data de 2002, cuando comenzaron a salir en el verano, y se comprometieron en noviembre de ese año. Para enero de 2004, cancelaron su compromiso y siguieron con sus vidas. Ambos se casaron y tuvieron hijos, pero en medio de la pandemia retomaron comunicación y ahora planean casarse, 20 años después.