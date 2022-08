Shakira luce TRISTE mientras Piqué le restriega al mundo a su nueva novia

A pocas semanas desde que se confirmó su ruptura con Shakira, Gerardo Piqué ya se pasea con su nueva novia y la besa públicamente, mientras la colombiana cuida de sus hijos.

Las imágenes rondaron el fin de semana, y ya se sabe que la nueva conquista del futbolista es Clara Chía Martín, a quien conoció a inicios de año en un bar de Barcelona. Ella tiene 23 años, es de dicha ciudad y estudia relaciones públicas.

La pareja lució acaramelada en un concierto de Dani Martín en la Cerdanya (Girona).

Pero horas después de la romántica cita de Piqué, Shakira paseaba con sus hijos en Estados Unidos, y un paparazzi los captó en exclusiva para El Gordo y La Flaca.



El paparazzi relató en su cuenta de Instagram que la cantante autorizó las imágenes:

"Al día siguiente de que las imágenes de @3gerardpique besándose con Clara dieran la vuelta al planeta, me fui a casa de @shakira La vi más triste y desolada que nunca. Aún y así quiso regalarme este reportaje que mostramos en exclusiva en @elgordoylaflaca Quiero darle las gracias porque se lo mal que lo está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño.

"@shakira solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mi disparar estas imágenes, creedme. Desde aquí, animo que saldrás de esta", escribió el fotógrafo.