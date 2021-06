¡Salma Hayek y Angélica Vale recibirán su estrella en el Paseo de la fama en Hollywood!

Dos mexicanas están que no caben de la felicidad porque sus nombres quedarán para siempre en el Paseo de la fama en Hollywood: Salma Hayek y Angélica Vale.

Esta semana se anunció a una lista de celebridades que finalmente lograrán su sueño de develar su estrella en el legendario paseo, donde Michael Jackson sigue recibiendo flores.

Macauley Culkin, Willem Dafoe, Michael B. Jordan, Ewan McGregor, Jason Momoa, son algunos de los actores que también recibirán esta distinción.

Los Huracanes del Norte también están en la nueva lista, junto a otros músicos como Black Eyed Peas, DJ Khaled y Avril Lavigne.

Angélica Vale así celebró: "Esta es la cara de alguien que se acaba de enterar que va a tener su estrella en @hollywoodwalkoffame".



Por su parte, la nominada al Oscar Salma Hayek, celebró la buena noticia al recordar una foto del recuerdo, de sus primeros pasos por Hollywood.

"Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el paseo de la fama de Hollywood! Hace unos minutos. Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años. #hollywoodwalkoffame", escribió en instagram