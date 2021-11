Salma Hayek por fin develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Si alguien puede representar lo que significa conseguir el 'sueño americano' en Hollywood, es la nominada al Oscar Salma Hayek. Y aunque se podría haber creído que ya tenía una estrella en el Pase de la Fama, apenas la estrenó la noche del 19 de noviembre de 2021.

Acompañada por su familia y amigos como Adam Sandler, una de las mexicanas más famosas del mundo llegó con un elegante vestido negro para develar lo que muchas estrellas sueñan.

A la gala llegó hasta el alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti, quien dijo: "Salma es un ángel en la ciudad de Los Ángeles. Es una representación de nuestros sueños, nuestras historias y nuestra esperanza".

Y lo es. En su discurso, Salma hizo memoria de la discriminación que vivió por ser mexicana, pero aún así, decidió quedarse en Hollywood para convertirse en una estrella: "Recuerdo que una vez fui al cine y alguien me dio golpes en la parte de atrás de mi butaca y me dijo: ‘Mexicana, no te sientes delante de mí. Vuelve a tu país’. Recuerdo que otra vez estaba haciendo fila en una cafetería y alguien me agarró del brazo, me sacó de la fila y me dijo: ‘No voy a hacer fila detrás de una mexicana'".

"Pero me quedé aquí", dijo la querida Salma.

"Quiero decir a todos los que están aquí, mis queridos fans, que fueron ustedes los que me dieron el valor para que me quedara aquí. Aunque no me conocían en los estudios de Hollywood, todos los latinos en EE.UU. sabían quién era, entendían que había venido con sueños como ellos. Estos fans han estado conmigo durante 37 años. En los tiempos duros, ellos me dieron el valor”.

"Así que cuando todos ustedes vean mi estrella aquí, quiero que sepan que, dado que todos están en mi corazón, parte de nuestro polvo de estrellas está aquí en este sitio. Ustedes son también parte de esta estrella", dijo Hayek.

En su cuenta de Instagram mencionó que todos estamos hechos de "polvo de estrellas".

