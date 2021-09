Quedó desfigurada la ex del marido de Salma Hayek, por tratamiento estético

Tremendo susto dio Linda Evangelista al confirmar que lleva cinco años sin trabajar porque, debido a un tratamiento estético, quedó "brutalmente desfigurada" e "irreconocible".

Linda es una super modelo de 56 años, que hace más de una década tuvo un breve romance con el magnate Francois-Henri Pinault, esposo de la mexicana Salma Hayek, cuando ellos tuvieron una fugaz ruptura.

Linda Evangelista y el millonario tuvieron un hijo, Augustin James Evangelista, quien solo tiene once meses de diferencia con Valentina Paloma, la hija de Salma Hayek con Francois-Henri Pinault.

La modelo sorprendió al confesar que debido a un tratamiento quedó "permanentemente deformada".

En Instagram escribió: "Hoy he tomado un gran paso para reparar un daño que he sufrido y me he guardado durante cinco años. A mis seguidores, que se han preguntado por qué he estado sin trabajar mientras la carrera de mis compañeras prosperaba: la razón es que he sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que habían prometido".

La modelo explicó: "Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Me he quedado, como han dicho algunos medios, 'irreconocible'. He desarrollado hiperplasia adiposa paradójica, o HAP, un riesgo del que no se me había informado antes del procedimiento".

Confesó que esta situación "no sólo ha destruido mi carrera, me ha sumido en un ciclo de profunda depresión, honda tristeza, y en las más bajas cotas de autodesprecio. Me he convertido en una reclusa".



Linda Evangelista pertenece al olimpo de las top models de los años 90, junto a colegas como Naomi Campbell y Cindy Crawford.

