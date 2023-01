Por 2da vez en la historia, nominan al Oscar películas de Cuarón, Iñárritu y Del Toro el mismo año

El anuncio de las nominaciones a los Oscar, el evento más prestigioso de la temporada de premios en Hollywood, comenzó este martes por la mañana en Los Angeles en una competencia muy abierta, con diez filmes en la categoría de mejor largometraje.

Los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se entregarán el 12 de marzo en Los Ángeles. Esa noche habrán tres películas nominadas donde estuvieron involucrados los mexicanos Alfonso Cuarón, Alejandro G. Iñárritu y Guillermo del Toro.

Andrés Olascoaga, periodista especializado en cine, destacó esta hazaña de los tres amigos mexicanos:

"Esta es la 2º vez en la historia que proyectos encabezados por Alfonso Cuaron (Le Pupille), Alejandro González Iñárritu (Bardo) y Guillermo del Toro (Pinocho) son nominados al Oscar en el mismo año. La primera vez fue en 2007 con Children of Men, Babel y El laberinto del fauno", escribió.

Alfonso Cuarón fue nominado al Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje por 'Le Pupille' de Alice Rohrwacher.

"Pinocho de Guillermo del Toro" también está entre nominadas al Oscar como mejor película animada junto a "Marcel the Shell With Shoes On", "El gato con botas: El último deseo", "Monstruo del mar" y "Red".

En el caso de Alejandro González Iñárritu, su película "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades" logró una nominación en la categoría de mejor fotografía (Darius Khondji).

