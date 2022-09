"No tenía idea de quién es Tenoch Huerta": dibujante de Marvel explica que no quiso dañar al mexicano

Mike Deodato es un historietista y dibujante de Marvel y que también practica karate. Su sentido del humor lo llevó a hacer una broma acerca de la apariencia de Tenoch Huerta en su personaje de Namor, el cual interpretará en la película “Black Panther: Wakanda Forever”.

En una de las pocas imágenes que se han conocido de cómo lucirá Huerta en la película, se muestra a Namor de espaldas y eso fue utilizado por Deodato para hacer una comparación entre el cuerpo de Tenoch y el suyo.

En la comparativa, Tenoch aparece en desventaja ya que la espalda del historietista se ve mucho más musculosa. Además, añadió el mensaje: “Tú puedes decirle cosas espantosas a la gente cuando el personaje de una película luce peor que el artista de 60 años que dibujó a ese mismo personaje”.

Y remató la publicación con la frase: “Levantar el lápiz siempre vence a la natación”.

La publicación generó mensajes de rechazo y críticas hacia el dibujante, quien tuvo que hacer una declaración, que, sin embargo, terminó por hacer otra mención peculiar hacia Tenoch.

“Estaba haciendo mofa del personaje, no del actor. Yo no tenía idea de quién es el actor ni de su etnia. No cambiaría en algo las cosas si el actor fuera de Brasil, como lo soy yo. De modo que las acusaciones de que soy racista son una tontería”.

Deodato explicó que nunca tuvo la intención de perjudicar a alguien o herir los sentimientos de las personas, “en especial los del actor en cuestión, el cual, estoy seguro, hará un gran trabajo con el personaje”.

Te recomendamos

De David Zepeda a Tenoch Huerta, los mexicanos ya están en el Universo Marvel

Tenoch Huerta insiste en denunciar discriminación a los morenos pero le fue peor