Murió actriz de 65 años tras ser atropellada por una motocicleta

Después de varios días en estado crítico, la actriz Lisa Banes murió a los 65 años luego de ser atropellada por una motocicleta en Nueva York.

La tragedia comenzó el pasado 4 de junio, cuando alrededor de las 18:30 horas la policía fue notificada de una colisión en la zona oeste de Manhattan, cerca del centro cultural Lincoln Center.

A la actriz la atropelló un ciclomotor en la avenida Amsterdam, pero el conductor se dio a la fuga.

La policía confirmó que, al llegar al lugar, los policías "observaron a una mujer de 65 años que yacía sobre la calzada con una contusión severa en la cabeza".

De inmediato la trasladaron al Hospital Mount Sinai Saint Luke, en estado grave. Debido a la grave lesión cerebral traumática, no pudo recuperarse.

Su manager, David Williams, dijo a la cadena NBC: "Estamos desconsolados por el trágico y sin sentido fallecimiento de Lisa. Era una mujer de gran espíritu, amabilidad y generosidad y dedicada a su trabajo, ya sea en el escenario o frente a una cámara, y más aún a su esposa, familia y amigos. Tuvimos la suerte de tenerla en nuestras vidas".

Lisa trabajó en cine, teatro y televisión. Apareció en series como 'The King of Queens', 'Six Feet Under', 'Nashville' y protagonizó los exitosos filmes 'Cocktail' y 'Gone girl', en 2014.

Descanse en paz.