Murió a los 49 años Jason David Frank, el inolvidable actor de los 'Power Rangers'

Este 20 de noviembre, en medio de la fiebre mundialista por Qatar 2022, cimbró la noticia del fallecimiento de Jason David Frank, inolvidable intérprete de la famosa serie Mighty Morphin Power Rangers.

Recordado como el 'Power Ranger verde', fue reportado muerto por su entrenador, Mike Bronzoulis, quien escribió en Facebook: "QEPD mi hermano de otra madre Jason David Frank Todavía estoy en shock Me siento terrible, me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho, Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammie y sus hijos, preso para que Dios los lleve a través de este momento difícil", escribió en su cuenta de Facebook.

Desafortunadamente no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento, pero Jason David solo tenía 29 años. Debutó como Tommy Oliver en 1993 en la famosa serie, y protagonizó la película. Más adelante también trabajó en otras versiones de los personajes, como Power Rangers Zeo y Power Rangers Turbo. Su último proyecto fue una iniciativa llamada Legend of the White Dragon.

A la par, tenía una extensa carrera en las artes marciales mixtas.

El actor tenía una hija y así mostraba su orgullo:

Descanse en paz.

