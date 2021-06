Michael Jackson y la noche en la que Britney Spears lo sedujo

Mientras Britney Spears es noticia por romper el silencio sobre la "abusiva" tutela con la que su padre controla su vida, este viernes 25 de junio es el doceavo aniversario luctuoso de Michael Jackson.

'El Rey del Pop' murió en 2009, pero en vida pudo conocer, convivir y actuar junto a la 'Princesa del pop', Britney Spears, cuando su carrera estaba en su máximo esplendor. De eso ya casi pasan 20 años.

Ocurrió la noche del 7 de septiembre de 2001, durante una de las fechas con las que Michael celebró 30 años de carrera en el Madison Square Garden, en Nueva York.

Fue un legendario momento, pues parte de la realeza del pop se unió en el escenario para cantar 'The way you make me feel', con una Britney Spears en su mejor momento de belleza, con la que sedujo a Michael Jackson a cada paso que dio.

El mundo cambiaría pocos días después, con el ataque terrorista contra las Torres Gemelas del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001.

Pero un año después, durante los MTV Video Music Awards, Michael Jackson y Britney Spears volvieron a compartir escenario.

Esta vez, Britney le entregó un trofeo para celebrar su cumpleaños, pero Michael se confundió y creyó que se trataba del "Premio al artista del milenio".

Y es que al presentarlo, Spears así lo describió:

"Él es alguien que me ha inspirado como a todos en esta habitación y en el mundo, lo considero el artista del milenio. Es un verdadero innovador, pionero del arte de los videos musicales, rompió barreras y vendió más discos que ningún otro artista. Así que feliz cumpleaños, mi amigo, el Rey del Pop"

