Meghan Markle se burla de la reina Isabel II en documental de Netflix (VIDEO)

Si ya de por sí se esperaba que explotara una bomba de escándalo con el documental 'Harry y Meghan' de Netflix, las primeras imágenes lo lograron; sobre todo el momento en el que la actriz se burla del día que conoció a la fallecida reina Isabel II.

Cuando la pareja anunció su relación en 2016, Meghan conoció a la reina sin saber los protocolos que debía seguir. En el documental, Meghan recordó: "Quiero decir. es surrealista No hubo un gran momento de 'Ahora vas a conocer a mi abuela'. No sabía que iba a encontrarme con ella hasta momentos antes. Estábamos en el auto e íbamos a almorzar al Royal Lodge, y él [Harry] dijo: 'Oh, mi abuela está aquí, estará allí después de la iglesia'".

"Recuerdo que estábamos en el auto, conduciendo y él [Harry] dijo: 'Sabes cómo hacer una reverencia, ¿verdad?'. Y pensé que era una broma", dijo ella, mientras Harry agregó: "¿Cómo le explicas eso a la gente? ¿Cómo explicas que te inclinas ante tu abuela? Y que necesitarías hacer una reverencia, especialmente a un estadounidense. Eso es raro'".

Mientras Meghan realizaba una larga reverencia frente a la cámara, momento que en el mundo ya se tomó como una burla a la reina, la actriz relató: "Ahora estoy empezando a darme cuenta de que esto es un gran problema. Quiero decir, los estadounidenses entenderán esto. Tenemos cena y torneo de Medieval Times. fue así como hice una reverencia como si estuviera como... "'Encantado de conocerla, su Majestad'. 'Fue tan intenso. Y luego, cuando se fue, Eugenie, Jack y Fergie dicen '¡lo hiciste muy bien!'. Gracias. No sabía lo que estaba haciendo".

El periodista Benjamin Butterworth compartió el momento y anotó: "Esto es simplemente desagradable e impropio. Meghan parece una acosadora escolar".

Alguien apuntó: "Aquí y en China se nota que a Harry no le hace gracia la burla de Meghan".

"Esta fue otra parte cringe, la cara de Harry lo dice todo... cómo Meghan se burla con una reverencia exagerada refiriéndose a la reina Isabel que murió hace poco", dijo alguien al compartir el momento.



