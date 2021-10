Mariah Carey y Luis Miguel: Así fue el romance que dejó deprimida a la cantante

En la temporada final de la serie biográfica de Luis Miguel se habla abiertamente de su romance con la cantante Mariah Carey, por lo que 20 años después vuelve a ser noticia aquella relación que los paparazzi perseguían en todos lados.

En la larga lista de amores de Luis Miguel, el nombre de Mariah Carey guarda un lugar muy especial, pues fue una época en la que El Sol no ocultaba haber caído en el enamoramiento.

La pareja se conoció a causa de la compra-venta de un inmueble y tuvieron una primera cita muy incómoda en Aspen. Pero temas en común como sus carreras y la relación familiar los terminó por unir.

Mariah Carey no tuvo la mejor impresión de Luis Miguel. En el libro The meaning of Mariah, se relata cómo ella se asustó por la gran cantidad de alcohol que bebía el cantante mexicano. Sin embargo, el amor y los carísimos detalles los terminaron por unir.

Un collar de diamantes, un brazalete de diamantes, una canción y hasta un piano color rojo, como el que ella tocaba cuando era niña, fueron algunos de los detalles con los que Luis Miguel la terminó por enamorar.

Todo comenzó en 1998 pero para 2001, el romance terminó. Mariah confirmó la ruptura hace 20 años, y describió a Luis Miguel como una "bella persona con un gran corazón". Se sabe que tras la ruptura, la exitosa cantante cayó en una profunda depresión de la que se repondría hasta varios meses después.

Rumores de infidelidades y hasta una rivalidad profesional fueron detonantes de la ruptura que dejaría muy triste a Mariah. Pocas veces ha hablado de él, pero en su libro The meaning of Mariah lo describe como el "Elvis latino", alguien "romántico, espontáneo y extravagante".

Pero Mariah también resaltó una "nube negra" que siempre llevaba sobre él. Al parecer, aunque trató de apoyarlo emocionalmente, él no se prestó a ello.

