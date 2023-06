La contundente respuesta de Madonna a quienes la critican por sus cirugías

El inicio de la gira para celebrar sus 40 años de trayectoria, The Celebration Tour, fue pausado por problemas de salud de Madonna.

Su manager, Guy Oseary, confirmó que la reina del pop fue hospitalizada de emergencia tras ser encontrada sin signos vitales el pasado 24 de junio. Y aunque reiteró que su salud mejora, se pausaron todos los planes, incluida su gira mundial que comenzaría a mediados de julio.

La salud de Madonna preocupa a sus fans, y la convirtió en tendencia de redes sociales, como ha ocurrido en recientes fechas por su aspecto, que provoca cuestionar qué le pasó en el cuerpo.

Y es que es inevitable notar que el rostro de Madonna tiene un antes y un después, por lo que ha recibido severas críticas por su aspecto y por su edad.

Madonna fue intubada de emergencia.

Madonna nunca se ha quedado callada, y en Instagram ya había publicado una respuesta contundente que muchos deberían aprender:

"En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, destacando la valentía de artistas como Sam Smith y Kim Petras, muchos han preferido hablar solo sobre mis fotos de primer plano, que fueron hechas con un teleobjetivo que ¡distorsiona la cara de cualquiera!", comenzó Madonna.

"Una vez más, estoy atrapada en el foco de la discriminación por la edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen siendo fuertes, trabajadoras y aventureras. Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en la que me veo o me visto, y no voy a empezar a hacerlo ahora".

"Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros. En las palabras de Beyonce 'No me romperás el alma'".

Madonna respondió: "Estoy feliz de ser una pionera para que las mujeres que vengan detrás de mí puedan tener un camino más fácil. Espero seguir muchos años con mi comportamiento subversivo, rompiendo barreras, enfrentándome al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de mi vida".

Sigue otros chismes:

Primeras palabras de Ferka tras ser eliminada de La casa de los famosos México

La impactante transformación de Danna Paola desde María Belén

Así luce Maite Perroni tras el nacimiento de su hija Lía