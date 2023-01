"La animación es cine": Guillermo del Toro gana en los Golden Globes por 'Pinocho'

Foto: Amy Sussman/Getty Images. "Algunos estamos borrachos ¿qué puede ser mejor?", fue parte de las palabras de Guillermo del Toro al recibir su premio en la categoría de mejor película animada por 'Pinocho' en la edición número 80 de los Golden Globes.

"La animación es cine. No es un género para niños, es un medio", dijo el director mexicano. En su agradecimiento incluyó a su esposa y a la de Mark Gustafson, el codirector de la cinta, de quienes dijo: “Nos dieron vida cuando éramos objetos inanimados”.

En la categoría competía contra "Inu-Oh", "Marcel the Shell With Shoes On", "El gato con botas: El Último Deseo" y "Red".

El comediante Jerrod Carmichael animó la gala, que vuelve a ser emitida en televisión luego de que en 2022 la industria la boicoteara. Sin embargo, en México no se transmitieron ni por televisión por cable.

Los Globos de Oro marcan el inicio de la temporada de premios que termina con los Óscar, este año celebrados el 12 de marzo.

Sigue el chisme:

Así luce la hija de Yuri adoptó a sus 45 años

Mira cómo luce actualmente 'Bruce Bolaños' de 'Matilda'

Ex esposa de Matías Novoa hace inesperada declaración sobre el actor