Kim Kardashian bajó 7 kilos en 3 semanas para meterse en vestido de Marilyn Monroe

En la MET Gala 2022, Kim Kardashian desfiló con un histórico vestido que utilizó Marilyn Monroe el 19 de mayo de 1962, que fue subastado en casi 5 millones de dólares.

Para poder lucirlo, Kim tuvo que bajar más de 7 kilos en tres semanas, por lo que realmente se veía delgadísima.

"Fue todo un reto, estaba determinada a entrar en él", confesó Kim.

Más tarde, en Instagram, compartió: "Me siento muy honrada de usar el vestido icónico que usó Marilyn Monroe en 1962 para cantar "Feliz cumpleaños" al presidente John F. Kennedy. Es un impresionante vestido ceñido adornado con más de 6000 cristales cosidos a mano por el costumier Jean Louis.

¡Gracias Ripley's Believe It or Not! por darme la oportunidad de estrenar esta pieza evocadora de la historia de la moda por primera vez desde que la difunta Marilyn Monroe la usó. Estoy eternamente agradecida por este momento".

Kim Kardashian eliminó los carbohidratos y azúcares, por lo que su dieta extrema incluyó verduras y proteínas, lo más limpias posibles. También se supo que se puso un traje sauna dos veces al día para eliminar cualquier líquido que pudiera retener.

¿Qué tal se ve?