Johnny Depp y su abogada: abrazos sospechosos que son pistas de su romance

La abogada de Johnny Depp, Camille Vasquez ha sido elogiada por el trabajo que ha hecho durante el juicio en el que el actor acusa a su ex esposa Amber Heard de difamación.

Esta semana, Camille confrontó a Heard hasta obligarla a aceptar que ella misma le regaló un cuchillo a Johnny, en la misma época en la que supuestamente él la golpeaba.

“¿Quién es aquí el verdadero monstruo en esa relación, señora Heard?”, le preguntó Vasquez a la actriz.

Por supuesto, Amber se defendió y sostuvo que Depp se convertía en el monstruo cada vez que supuestamente la golpeaba, pero la percepción general es que la abogada ganó esa discusión.

Enseguida del interrogatorio, Camille y Johnny se acercaron y se dieron un largo abrazo que ha comenzado a darle la vuelta al mundo porque todo indica que expresa algo más que una relación de cliente-abogado.

Desde días antes, el romance entre Johnny y Camille se ha convertido en tema de conversación aunque hasta ahora es evidente que no lo han hablado públicamente.

Entre ellos, son comunes los detalles cada vez que se encuentran en el juicio: a veces son dulces, otras un guiño o una sonrisa pero siempre encuentran la manera de cortejarse.

Foto: Getty Images

Durante el interrogatorio que Camille Vasquez le hizo a Amber, por ejemplo, Johnny sonreía en momentos claves e intercambiaba miradas con su abogada.

Ayer, a la salida de la Corte en la que se lleva a cabo el juicio, Camille Vasquez fue abordada por un reportero que le hizo la pregunta del millón: “¿Estás saliendo con Johnny Depp? Todo el mundo se lo está preguntando”.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

La abogada no lo negó, no dijo “no, no salgo con Johnny”. Simplemente soltó una carcajada y durante varios segundos y mientras caminaba rápidamente, siguió riendo.