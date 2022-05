Johnny Depp se ríe mientras Amber Heard llora al contar su versión en juicio

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha dado de qué hablar en las últimas semanas, en las cuales, el actor no ha parado de reír mientras los testigos comparten sus experiencias con la pareja que se enfrenta en la corte por difamación.

Desde el 11 de abril que comenzó el juicio, se convirtió en todo un espectáculo. Él demandó a su ex esposa en 2019 al acusarla de difamarlo en un artículo de opinión de diciembre de 2018 en The Washington Post. Aunque no lo menciona por nombre en la publicación, sus abogados aseguran que el texto denotó que Depp es un "abusador doméstico".

Así que ahora que Johnny busca una indemnización de "no menos de 50 millones de dólares", ella lo contrademandó por 100 millones, y alega haber sufrido "violencia física y abuso desenfrenados" a manos de él.

Al subir al estrado, Amber lloró mientras recordaba sus vivencias con el actor, quien solo guardaba silencio pero no podía evitar reírse mientras escuchaba a su ex.

El actor ya había declarado en el juicio, y negó haber agredido físicamente a su exesposa: "Hubo discusiones y cosas así pero nunca llegué al punto de pegarle a Heard de ninguna manera", dijo Depp al jurado durante el juicio que se celebra en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, en Virginia, cerca de Washington. "Ni he pegado a ninguna mujer en mi vida".

Los abogados de Heard afirmaron que Depp se convirtió en un "monstruo" debido al consumo de drogas y alcohol y agredió física y sexualmente a Heard. Los de Depp dijeron que estas acusaciones eran falsas y tuvieron un impacto "devastador" en la carrera del actor en Hollywood. Tuvo que renunciar a su papel de capitán Jack Sparrow en "Piratas del Caribe" y se le apartó de la serie "Animales Fantásticos" basada en el libro de la autora de Harry Potter, J.K. Rowling.