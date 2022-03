Jim Carrey despedaza a Will Smith: "Hollywood es una masa de cobardes"

Entre tantas opiniones divididas por las acciones de Will Smith en los Premios Oscar 2022, resalta las declaraciones de Jim Carrey, en entrevista con Gayle King para ‘CBS Mornings'.

Para el actor, le sorprendió que Will no fuera, al menos, retirado del lugar y que luego pudiera subirse al escenario a recibir el premio como si nada hubiera pasado. En resumen, aseguró que estaba "asqueado por la ovación de pie” que recibió Smith al ganar como Mejor actor.

“Sentí que esto es una indicación muy clara de que en Hollywood ya no somos el club genial. Hollywood es una masa de cobardes”, remató.

Para Carrey, Chris Rock "no quería problemas”. Dijo que si Will le hubiera hecho eso, "hubiera anunciado esta mañana que estaba demandando a Will por 200 millones de dólares porque ese video estará allí para siempre, será omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter, no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo ciertas palabras”.

Dijo que el asunto "no se intensificó", sino que "salió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que lo frustra. Le deseo lo mejor, realmente lo deseo. No tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas. Pero ese no era un buen momento".

Y recalcó las consecuencias para todos los presentes: "Arrojó un manto sobre el momento brillante de todos. Mucha gente trabajó muy duro para llegar a ese lugar. Y tener su momento, obtener su premio por el trabajo realmente duro que hicieron, no es poca cosa pasar por todas las cosas por las que tienes que pasar cuando estás nominado a un Oscar... Fue un momento tan egoísta que ensombreció todo el asunto".