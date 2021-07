Esta es la sentencia contra Drake Bell tras cometer delitos contra menor de edad

Drake Bell ya fue sentenciado luego de haberse declarado culpable por delitos contra una menor de edad, a quien le ofreció disculpas.

Tras ser arrestado y llevado a la cárcel de Ohio por la policía de Cleveland, el cantante pagó una fianza de 2 mil 500 dólares, a cambio de no tener contacto con la víctima del caso, que presuntamente ocurrió el 1 de diciembre de 2017.

Este 12 de julio se realizó una audiencia, en la que un juez dicto sentencia contra Drake Bell. No irá a prisión, pero pasará 2 años bajo libertad condicional, además de que deberá cumplir 200 horas de trabajo comunitario.

Así pagará Drake Bell de lo que se le acusó, y que él mismo admitió... "poner en peligro a menores al difundir asuntos sexuales y dañinos".

El caso se investiga desde hace tiempo, pues en 2018 la menor de edad se comunicó con la policía luego de tener conversaciones con Drake Bell, a quien fue a ver en concierto en 2017, cuando tenía 15 años.

El cargo contra el artista es debido a que "violó su deber de cuidado" y creó un riesgo de daño contra la adolescente, al enviarle "mensajes inapropiados en las redes sociales".

La víctima habló

“Definitivamente fui una de sus mayores admiradoras”, dijo la víctima, quien ahora tiene 19 años.

La joven dijo que los mensajes con Bell se intensificaron después de que ella cumplió 15 años, cuando él le dijo que se “apurara” y comenzó a enviarle una comunicación cada vez más sexual. Ella se sentía incómoda, pero temía decirle al artista que detuviera su comportamiento.

“Sus crímenes no son desgarradores o cualquier otro término impreciso que use. Son asquerosos. A él no le importaba entonces y no le importa ahora ”, agregó. “Eso me hace sentir inútil”.

