Era bella, rica y estaba a la moda pero Chelsea Kryst se suicidó

Chelsea Kryst fue inspiración para muchas mujeres. Tal y como está escrito en su cuenta de Instagram, la propia modelo pensaba en convertirse “inspiración para mujeres que trabajan”. Y parecía que lo tenía todo: trabajo en televisión, belleza, una corona como la mujer más bella de Estados Unidos, un blog de moda y millones de seguidores en redes sociales.

Pero emocionalmente algo la tenía en constante estado de depresión y este domingo eso la llevó a arrojarse del piso 60 del edificio Orion, el lujoso edificio de Manhattan, Nueva York, donde vivía desde que ganó el concurso Miss Estados Unidos en 2019.

Kryst tenía 30 años y vivía en el departamento del Orion junto con la ex Miss Universo Catriona Gray. De acuerdo con un reportaje de The New York Times, Chelsea tenía una vida bastante feliz: pasaba la mayor parte de la semana de viaje para cumplir sus compromisos como modelo, abogada y reportera del programa de televisión Extra. Y los domingos los dedicaba a comer pastelillos, visitar tiendas de mascotas y ver Sex and the city, una serie que, decía, “nunca me cansó de ver”.

Chelsea se arrojó desde su lujoso departamento en el piso 60 y su cuerpo fue encontrado la mañana del domingo.

Las últimas versiones recogidas por la policía indican que la última vez que los vecinos vieron a Chelsea no fue en su departamento, sino en una terraza del piso 29.

También se sabe ahora que dejó una nota en la que manifestaba su deseo de dejar todos sus bienes a su madre, quien también fue reina de belleza de Carolina del Norte en 2002. Pero la nota no decía algo sobre los motivos de Chelsea para suicidarse por lo que su muerte es un rompecabezas que la policía intenta resolver.

La única pista sobre su depresión es un ensayo que publicó hace unas semanas en el que confesaba que le daba miedo envejecer y que se sentía agobiada por los mensajes de odio que le escribían en redes sociales.