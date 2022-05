El desgarrador mensaje de Cheslie Kryst a su mamá, una hora antes de suicidarse

A finales de enero de 2022, la ganadora del certamen estadounidense en 2019, Cheslie Kryst, de 30 años y quien hablaba con frecuencia de estrés y asuntos de salud mental, se suicidó. Su madre, April Simpkins leyó la última carta que su hija le escribió.

Ocurrió dentro del programa de entrevistas Red Table Talk, de Jada Pinkett-Smith, quien no puso contener el llanto al escuchar a la mamá de la fallecida reina de belleza.

El texto explica por qué decidió quitarse la vida, y le agradece el apoyo que le dio, además de asegurarle que ella, como madre, no había hecho nada malo.

"Desearía poder quedarme contigo, pero no puedo soportar más el peso aplastante de la tristeza persistente, la desesperanza y la soledad. Nunca te he dicho estos sentimientos, porque nunca quise que te preocuparas y porque esperaba que eventualmente cambiaran, pero sé que nunca lo harán".

"Te amo más que a cualquier persona que haya conocido. No has hecho nada malo, lo has hecho todo bien", también leyó.

El cuerpo de Kryst fue encontrado al pie de un rascacielos en Manhattan. "Según información preliminar, ella habría saltado desde las alturas" y su muerte "parece ser un suicidio", confirmó esa fuente a la AFP. Horas antes, ella había publicado una foto de sí misma en Instagram con la leyenda: "Que este día te traiga descanso y paz".

Su madre fue coronada Miss Carolina del Norte en 2002, antes de que la propia Kryst llegara a las pasarelas y ganara luego el mismo concurso y finalmente el Miss USA en 2019 a la edad de 28 años, la concursante de mayor edad en ser coronada.