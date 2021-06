Eiza, Ana Brenda, Justin Timberlake y más famosos que apoyan a Britney Spears

Después de que Britney Spears rompió el silencio sobre la "abusiva" tutela por la que su padre toma todas las decisiones financieras y personales de la cantante, varios famosos alzan la voz: #FreeBritney

Sorprendió que incluso su ex novio, Justin Timberlake, lanzó un mensaje de apoyo a la princesa del pop, quien tiene 13 años bajo esta tutela por la que no puede ni disponer de su dinero.

6 PUNTOS PARA ENTENDER LO QUE PASA CON BRITNEY

JUSTIN TIMBERLAKE

En Twitter, el cantante escribió: "Después de lo que vimos hoy, todos deberías apoyar a Britney en estos momentos. A pesar de nuestro basado, bueno o malo, y no importando qué tanto tiempo ha lo que le pasa no está bien. A ninguna mujer se le debe restringir jamás la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo.

"Nadie debería NUNCA ser retenido en contra de su voluntad ... o tener que pedir permiso para acceder a todo por lo que ha trabajado tan duro.

"Jess y yo enviamos nuestro amor y nuestro apoyo absoluto a Britney durante este tiempo. Esperamos que los tribunales y su familia hagan esto bien y la dejen vivir como quiera.

Dos mexicanas, que comenzaron sus carreras muy jovencitas como Britney, mostraron empatía ante el caso:

EIZA GONZÁLEZ

"Sin palabras. Esto es una completa mierda de un sistema anticuado corrupto. Estoy desconsolado por Britney. Crecí admirándola tanto y descubrir que ha sido completamente privada de su propia vida durante tanto tiempo es desgarrador. Justicia para Britney #FreeBritney

ANA BRENDA CONTRERAS

"Disculpen mi intenseo, pero abro hilo de conversación . Lo que esta sucediendo con #FreeBritney nos importa a tod@s por que a una violacion a los derechos humanos de una mujer independiente de si es quien es Por que si alguien como ella . “Rica, Famosa” no le hacen justicia .. que esperamos las demás ?

"Porque tal vez antes no sabíamos muchas cosas pero ante nuestros ojos el mundo la hizo trizas y la juzgó como madre cuando hay miles de hombres que no se hacen cargo de sus hijos ( famosos también ) y NO PASA NADA . Y todo por entretenimiento

KHLOÉ KARDASHIAN

"Nadie debería ser tratado así. Mantente fuerte, reina. Te mereces lo mejor #FreeBritney.

MARÍA CAREY

"Te amamos Britney, Mantente fuerte".

