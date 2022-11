De 'La Rosa de Guadalupe' a 'Star Wars': La odisea de Antonio Viña para codearse con Diego Luna

Entonces de 11 años, Antonio Viña no podía dormir en Londres aquella noche de febrero de 2020. Se asomó por la ventana del hotel y vio Hyde Park, el enorme y famoso parque londinense. Su papá, que también estaba despierto, le propuso: “¿Y si salimos a correr?”. Le pareció buena idea; después de todo, el casting para el que habían viajado desde México hasta Inglaterra sería hasta el día siguiente. Antonio y su padre estaban en la capital inglesa para audicionar en una misteriosa serie cuyo nombre no le habían revelado. “Tenía miedo porque eran muchísimos filtros; hice tres o cuatro pruebas, y luego tuve un segundo llamado que fue cuando viajamos a Inglaterra”, cuenta a TVyNovelas.

Lo más asombroso es que no sabía inglés, pero de todos modos su mamá, Yenitzi Montúfar, lo animó desde el principio a hacer todas las pruebas. Era todavía un niño cuando ingresó al CEA de Televisa, pero ahí tuvo clara su vocación a los 8 años. Desde entonces, demostró tener el talento y madurez suficientes para aparecer en televisión; de hecho, tuvo breve participación en Imposters, una serie estadounidense. La mayor parte de sus logros se concentraron en programas unitarios de la televisión mexicana; actuó en la bioserie de José José, en la que interpretó el papel de Ángel Sosa de niño, y luego en dos capítulos de La rosa de Guadalupe; uno de ellos, el más famoso, El reto del abecedario.

“Me gusta una niña, pero no sé cómo acercarme a ella”, reseña Antonio de ese episodio en el que interpreta a un alumno de primaria que, efectivamente, está enamorado, pero tiene que recurrir al consejo de su abuela para dar sus primeros pasos en el terreno sentimental. En eso iba el avance de su carrera de actor en México, cuando su mamá lo impulsó a hacer aquel casting de una serie en inglés.

“DIEGO LUNA SE PORTÓ MARAVILLOSO CONMIGO”

Sin saber para que producción había audicionado, fue llamado en febrero de 2020 para una última prueba en Londres, donde se filmaba la serie. “Me acompañó mi papá, porque él sí sabe hablar en inglés. Llegamos, y ese día no podíamos dormir; nos dieron las cuatro o cinco de la madrugada y seguíamos despiertos. Entonces me preguntó: ‘¿Vamos a correr?’. Y sí, salimos a Hyde Park. Fue algo maravilloso”. Al día siguiente acudió a la cita en Pinewood Studios, que es como el Hollywood británico. “Ahí fue donde nos enteramos de que la serie para la que había audicionado era Andor, la de Diego Luna en La guerra de las galaxias”, recuerda Antonio.

La producción es parte del universo Star Wars, y está ubicada antes de la película Rogue One, donde aparece por primera vez el personaje de Diego Luna llamado precisamente Cassian Andor. Aquel día, Antonio y su padre todavía pensaban que estaban en Londres para una segunda audición. “Al ver todo el movimiento que había en el set, mi papá preguntó si faltaba un filtro o si ya era la serie. Y le dijeron: ‘No es un filtro, su hijo ya se quedó con el personaje y están aquí para grabar’”.

El menor resultó elegido de entre cientos de niños que habían hecho los castings, y estaba listo para comenzar las grabaciones: había saltado de La rosa de Guadalupe al universo de La Guerra de las Galaxias. Conoció entonces en uno de los pasillos a Diego Luna.

“Se portó maravilloso conmigo. Fue muy chistoso porque, como yo no sabía inglés, él me traducía las indicaciones que me daban y me ayudaba a comunicarme con el equipo”.

Pero el destino le puso un obstáculo: la pandemia que comenzó aquel 2020. Andor, como todas las series y películas, se pusieron en pausa para respetar los protocolos de la cuarentena durante los dos años siguientes.

“PENSÉ QUE YA NO ME LLAMARÍAN”

Como todas las series, este proyecto estuvo detenido durante la época más álgida del coronavirus; al reabrirse los Pinewood Studios, la producción de Andor se echó a andar de nuevo. ¿Sucedería el milagro de que llamaran otra vez a Antonio? “Yo pensaba que ya no lo harían, porque ya había crecido; tenía 14 años”, dice Viña. Pero no. La producción sí decidió llamarlo de nuevo (a diferencia de otros dos niños que ya no pudieron regresar a la serie) y además, lo hizo con una ventaja: aprovechó la cuarentena para estudiar inglés. En Andor hace el personaje de Diego Luna, Cassian, cuando es niño. “Aprendí mucho durante las grabaciones; aprendí cómo se trabaja en el extranjero y también hice algunos amigos”, recuerda Antonio, para quien no cabe duda que los sueños hay que perseguirlos aunque estén en Londres y no se sepa hablar inglés.

JAMÁS PENSÓ SER ACTOR

Originario de la CDMX, Antonio Ramón Viña Montúfar es el menor de dos hermanos. De pequeño, jamás pensó ser actor; fue su madre, Yenitzi Montúfar, quien, al recibir información del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, lo llevó a un casting, fue aceptado y comenzó a estudiar. Continuó su formación en el Instituto Nacional de Bellas Artes, para estudiar piano, y en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Hoy, le gustaría trabajar con Clint Eastwood, a quien admira, y participar en algún proyecto relacionado con Harry Potter.

