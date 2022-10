¿Cuántos años puede estar Drew Barrymore sin sexo?

La vida de Drew Barrymore siempre ha sido sorprendente. Estrella desde que era una niña y actuó en la película "ET el extraterrestre" como la adorable niña que juega con ET, Barrymore ha confesado que ha sufrido de adicciones en varias etapas de su vida.

Sin embargo, ahora ha hecho una declaración igual de escandalosa pero en sentido opuesto. En su programa “The Drew Barrymore Show”, la actriz comentó una confesión de Andrew Garfield, quien dijo que había estado seis meses sin tener sexo para preparar su actuación en la película "Silence", dirigida por Martin Scorsese.

Drew dejó claro que ese periodo es nada comparado con lo que ella suele estar en abstinencia. "¿Seis meses? ¿Y eso qué?", dijo en referencia a que le parecía muy poco tiempo.

"¿Hay algo malo en mí porque seis meses no me parece mucho tiempo?", lanzó al aire Barrymore. Ross Mathews, quien conduce el programa junto con ella dijo entonces: "Que quede claro, Drew puede no hacerlo durante seis meses".

Barrymore contestó: "¿Meses? Seis años".