Britney Spears renuncia a su carrera hasta liberarse de su papá y ataca a su hermana

En medio del pleito legal en busca de liberarse de la tutela de su padre, Britney Spears decidió desahogarse en su cuenta de Instagram, donde confirma que no pisará un escenario hasta ser libre.

Furiosa por las críticas de algunos por los videos que comparte bailando desde su casa, la princesa del pop decidió avisar a todos: “No actuaré en ningún escenario pronto con mi papá manejando lo que visto, digo, hago o pienso. Ya lo he hecho durante los últimos 13 años”.

Spears, quien recientemente pudo elegir a un abogado para representarla sin haberle sido impuesto, señaló que está cansada de no hacer lo que ella quería en sus shows, como interpretar su música nueva.

"Renuncio. No me gusta que mi hermana se haya presentado en una entrega de premios y haya cantado MIS CANCIONES en remixes. Mi supuesto 'sistema de apoyo' me hirió muy profundamente, así que lo único que tengo es esperanza, y la esperanza es la única cosa en este mundo que es difícil de matar, aunque la gente lo intente".

Así, finalmente se quejó de que su hermana cantara sus canciones en la entrega de los Radio Disney Music Awards en 2017. En aquella época, Britney solo dijo: "Sin palabras".

Britney compartió: "No me gusta la forma en la que los documentales presentan momentos humillantes del pasado. Ya me cansé de eso y lo he estado desde hace mucho tiempo. Y para las mujeres que dicen que es rara la forma en la que tengo esperanza en los cuentos de hadas, váyanse a la mie...".

"Como ya lo dije, la esperanza es lo único que tengo ahora mismo, son suertudos de que publique algo, si no les gusta lo que ven, déjenme de seguir. Si no les gusta cómo bailo en mi sala, o no estoy a la altura de sus estándares, vayan a leer un jodido libro", sentenció.

Afortunadamente para Britney, Mathew Rosengart ya es su abogado en el caso ante la Corte para desprenderse de la tutela de su padre, la cual describe como "abusiva", pues le ordenan dentro y fuera del escenario, incluso hasta decisiones personales como si debe o no portar un dispositivo anticonceptivo.

