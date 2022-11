Antes que Tenoch Huerta, estos actores "prietos" ya triunfaban en Hollywood

El debate en torno al "Poder Prieto" se ha convertido en polémica luego de que Tenoch Huerta llegó a Hollywood para ser el co protagonista de "Black Panther: Wakanda Forever".

Tenoch es un representante de este movimiento "Poder Prieto" que denuncia que en la televisión y el cine se discrimina a los actores morenos.

Al protagonizar una película hollywoodense con el personaje de Namor (una especie de dios maya) Tenoch Huerta ha aprovechado para insistir en la denuncia de esta discriminación. "Yo soy una excepción pero a los prietos nunca nos meten", ha declarado.

La polémica ha llevado a revisar las producciones de Hollywood en donde sí hay personajes interpretados por actores morenos, independientemente de su nacionalidad.

Michael Peña

Comenzó a actuar en 1994 y desde entonces suma poco más de 40 películas, algunas de ellas súper producciones protagonizadas junto a grandes estrellas. Por ejemplo, en 2006 actuó junto a Nicolas Cage en "World Trade Center", basada en el ataque a las Torres Gemelas y en el que interpreta a uno de los bomberos-héroes que intentaron rescatar a las personas. En "Un robo de altura", fue co protagonista de Ben Stiller y Cassey Affleck al interpretar a un empleado del edificio en el que planean el asalto.

Peña, además, también está en el Universo Marvel, con el que firmó para tres películas de la saga Ant-Man, en la que interpreta al compañero de Scott Lang (Ant-Man).

Erik Estrada.

Leyenda de la televisión estadounidense, Erik Estrada protagonizó la serie CHiPs ("Patrulla motorizada", en México), que duró al aire seis años y le dieron al actor de ascendencia puertorriqueña una fama que aún hoy disfruta. En cine no tuvo mucho impacto a pesar de que acumula una veintena de películas pero en los años noventa tuvo un periodo en México con telenovelas como "Dos mujeres un camino", con la que alcanzó otra vez el éxito.

Luis Guzmán

Aunque Luis Guzmán no ha conseguido llegar al rol de protagónico, su calidad se pude comprobar por el hecho de que es uno de los actores fetiche del cineasta Steven Soderberhg y que también ha sido alabado por el director Paul Thomas Anderson.

Es un actor puertorriqueño que al comienzo de su carrera actuó junto a Al Pacino y bajo la dirección de Brian de Palma en la película "Carlito's Way". En la serie "Community", hay un episodio en el que se le erige una estatua y hace una aparición especial.

America Ferrara

America llegó a blanquearse la cara para intentar obtener un personaje. Lo escribió en un artículo del New York Times en el que explicó que también se puso una cabellera rubia pero que finalmente no obtuvo el papel. "¿Qué haces cuando alguien te dice: “El color de tu piel no es lo que buscamos”? Qué te digo: el rubio no me queda bien". Su gran oportunidad llegó en televisión con las series "Superstore" y "Uggly Betty"

Tessa Thompson

Su papá es panameño (el músico Marc Atnhony Thompson) y su mamá es mexicana. Su interpretación de Valquiria en la saga de Thor le ha dado éxito y popularidad. Tessa también es abiertamente bisexual y habló de lo que eso significó para su interpretación de Valquiria: "Quiero explorar todas las facetas de Valquiria. La sexualidad es parte de su humanidad y me alegra que sea algo tan natural como cualquier otra parte de su humanidad. Esa es la forma en que personalmente me gusta ver que se explora lo queer".

Sigue el chisme:

Acusan a Tenoch Huerta de haber sido infiel y aprovechado

Niño confunde a su papá con 'Namor', el personaje de Tenoch Huerta (VIDEO)

Tenoch Huerta es el rey de Atlantis... y de los memes