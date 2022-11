Al interior de la nueva mansión que Kim Kardashian de MIL 300 millones de pesos

FOTOS: TopTenRealEstateDeals.com. Es innegable que Kim Kardashian sabe hacer negocios. Puso a la venta un condominio diseñado por Vincent Van Duysen en Calabasas (presentado en Keeping up With the Kardashians y anteriormente una oficina para su línea de fajas, Skims) por $3.5 millones, pero anda estrenando otra mansión espectacular.

Por la residencia de Calabasas, le pagó a su exmarido, Kanye West, 23 millones de dólares por su parte y se quedó con una propiedad aún más espectacular, con grandes vistas al mar, en Encinal Bluffs de Malibú por la cifra de $70,4 millones, unos mil 300 millones de pesos mexicanos.

Anteriormente era propiedad de la supermodelo Cindy Crawford, que todavía vive al lado. La casa se puso a la venta originalmente con Jade Mills de Coldwell Banker por 99 millones de dólares. Incluso con $ 70,4 millones, es la casa más cara vendida en Malibú este año y la cuarta más cara en el estado de California.

Se trata de una residencia mediterránea de dos pisos con techo rojo, la residencia abarca 7,450 pies cuadrados con 3.2 acres de terrenos lujosamente diseñados.

El piso principal se completa con una gran sala que combina la sala de estar, el estudio, el comedor y la cocina gourmet. Las puertas corredizas de vidrio del piso al techo exhiben vistas panorámicas de la costa del Pacífico.

La gran suite principal incluye una chimenea y una sala de estar, así como baños dobles tipo spa y un vestidor. Los otros dormitorios incluyen sus propios baños, uno de ellos con entrada privada, baño y cocina. Un gimnasio con techos abovedados y una sala multimedia completan la villa.

También cuenta con una espectacular piscina y spa que incluyen una cabaña con su propia chimenea, canchas de tenis y múltiples terrazas al aire libre que brindan opciones para entretenerse y disfrutar de las puestas de sol estelares por las que se conoce a Malibú.

Kim Kardashian ha tenido un año ocupado. En los últimos doce meses, la magnate finalizó su divorcio con el rapero Kanye West, fue novia del actor Pete Davidson y luego rompió con él; se convirtió oficialmente en multimillonaria, ayudó al equipo de fútbol femenino de Afganistán a escapar de los talibanes. Entre la gestión de sus mega-exitosas marcas KKW Beauty, KKW Fragrance y Skims y la crianza de cuatro hijos, Kardashian también ha hecho algunos grandes movimientos en el mercado inmobiliario.

