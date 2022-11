Al interior de la casa que Sandra Bullock 115 millones de pesos (FOTOS)

FOTOS: TopTenRealEstateDeals.com Sandra Bullock ha canalizado gran parte de su fortuna en bienes raíces, al comprar y vender casas en Los Ángeles, Nueva York, Austin, una casa en Georgia Tybee Island y más en todos los estados. La ganadora del Oscar puso a la venta su impresionante complejo de 91 acres en San Diego por $6 millones, unos 115 millones de pesos.

La actriz compró la mansión por 2,75 millones de dólares en 2009, por lo que en poco más de una década, el precio subió considerablemente. El inmueble ncluye cientos de olivos, aguacates y cítricos, una hermosa hacienda de adobe, una casa de huéspedes separada, exuberantes jardines florales y un encantador gallinero.

La casa se encuentra en la cima de una colina y ofrece vistas de 360 grados del sereno paisaje circundante. Fue construida en 1990 y completamente renovada, la casa tiene toques rústicos pero una estética contemporánea. Los techos con vigas altas, las paredes blancas y nítidas y una gran cantidad de puertas francesas ofrecen un excelente flujo de aire y luz natural.

La cocina gourmet cuenta con encimeras de esteatita y un protector contra salpicaduras de mármol italiano con un mosaico incrustado, además de electrodomésticos de primera línea. La elegante biblioteca cuenta con una de las nueve chimeneas de la casa y estanterías iluminadas. Cada una de las cuatro espaciosas habitaciones tiene su propio baño y entrada privada desde las varias terrazas que fluyen de la casa. La suite principal es realmente impresionante, con chimenea de adobe, amplio salón, bañera de hidromasaje, ducha de vapor y acceso privado a la piscina.

La soleada piscina climatizada de agua salada incluye una zona de entretenimiento al aire libre con una chimenea de gas al aire libre, un televisor de pantalla grande y una sala de billar. Los hermosos terrenos cuentan con un patio central con una puerta de hierro con una fuente y una colmena, un huerto de aguacate orgánico certificado y muchos otros árboles frutales.

La casa de huéspedes de tres dormitorios y dos baños incluye una chimenea, una glorieta y un spa. El recinto cerrado está protegido por cámaras de seguridad y mejorado por un sistema de hogar inteligente, mientras que otras características de alta tecnología incluyen paneles solares y una estación de carga de automóviles eléctricos.

La casa está a la venta con Alan Long de Avenue8. FOTOS Michael McNamara at ZenHouse Collective and Preview First.

