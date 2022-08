¿A qué juegan las famosas de Hollywood?

Cada vez es más común saber que alguna celebridad practica un juego de mesa, actividad que sigue arrastrando cierto estigma de “sólo para ñoños y geeks”.

Sin embargo, tanto en el mundo de los famosos como en las comunidades, todavía las mujeres no son tan numerosas como los hombres.

Eso es algo que esperamos que cambie en los años venideros, ¿y qué mejor manera de hacerlo cuando una famosa populariza el juego, compartiendo con todas su pasión? Por eso es que aquí te presentamos algunas estrellas que disfrutan de tirar los dados, jugar las cartas o mover los meeples, y quizá no lo sabías.

Kristen Ann

La protagonista de "The Good Place" y su esposo, Dax Shepard, al parecer tienen una estricta tradición de noche de juegos donde Catan resulta ser su favorito. Para asombro de muchos, durante una breve entrevista en la alfombra roja de los Golden Globes de 2017, la pareja respondió a sus entrevistadores que su after-party sería con una partida de Catan. Incluso prometieron compartir en su cuenta de Instagram testimonio de dicho evento. Y dicho y hecho: más tarde publicaron una foto de ellos dos, con exactamente el mismo atuendo que en la premiación, preparando los elementos de la jugada desde el confort de su casa.

Más tarde ese año, en navidad, organizaron una campaña por Omaze (una recaudadora de fondos para caridad) donde un afortunado ganador podría jugar con ellos una partida y llevarse, además, una copia de Catan: A Game of Thrones autografiada tanto por la pareja, como por el mismísimo autor del juego: Klaus Teuber. Te dejamos una fotografía donde, si prestas debida atención, notarás que usan suéter navideño con motivos del juego.

Deborah Ann Woll

Tal vez el mundo la recuerde por el personaje de Jessica en "True Blood". Pero si en algo se ha dado a conocer en los últimos años esta talentosa mujer es en su pasión por los juegos, en especial los de rol. Y no es que sólo juegue, es una extraordinaria Dungeon Master. A finales de 2018 tuvo un programa dedicado a jugadas de rol, Relics & Rarities, en el canal de Youtube Geek & Soundry. La serie duró poco, probablemente no obtuvo el retorno de inversión que requería su producción, pero eso no la detuvo.

La actriz ha regresado a ser máster de rol en la sesión 0 de lo que será la serie Children of Earte.

Kate Hudson

La famosa protagonista de "Casi famosos" y "Cómo perder a un hombre en 10 días", hija de la también reconocida Goldie Hawn, no lo parece pero también es una aficionada los juegos de mesa.

Seguramente a razón de una educación enfocada en la familia, pese a crecer con padres súper famosos, tanto ella como su hermano, Olvier, han compartido momentos en el tablero que parecen inolvidables.

Felicia Day

Quizá no hay nadie en esta lista que necesite menos introducción que Felicia Day, prácticamente una reina de los geeks. Es actriz, guionista y productora. Seguramente la recordarán en series de televisión como "Buffy, la cazavampiros" o "Supernatural", donde fue una estrella invitada recurrente. Saltó a la fama con la serie web The Guild, que hablaba de la subcultura gamer de los juegos de rol masivos en línea. En 2012 lanzó el canal de Youtube Geek & Soundry y dentro de él, junto con Will Wheaton, co-produjo el renombrado programa Tabletop, una serie específicamente diseñada para mostrar juegos de mesa modernos.

Naturalmente, para Day no es desconocido este extenso mundo. Participó en los programas de El desierto prohibido, Lords of Waterdeep, Love Letter, Elder Sign y el juego de rol Fate Core. Obviamente, para alguien como Day, los juegos de mesa y rol son sólo una parte de su entretenimiento, los videojuegos también ocupan su tiempo libre, y son fuente de inspiración para su trabajo e imagen.

Mayim Bialik

Y ya que hablamos de Tabletop, una actriz que participó en dicho programa y nos mostró su familiaridad con los juegos, fue la simpática Mayim Bialik, también conocida como la doctora Amy Farrah Fowler en la comedia de The Big Bang Theory.

Además de actriz, Bialik es una doctora de verdad –en neurosciencias–, amante de los animales y madre de familia. Loss juegos son parte de su vida: por un lado, obviamente, su participación en "Tabletop" donde mostró dominio de Tiny Epic Galaxies, sino que además está familiarizada con juegos como Magic The Gathering, gracias a su familia.