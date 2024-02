Wendy Guevara ganó el ‘Trend del año’ en los TikTok Awards 2024 gracias a esta curiosa frase

Wendy Guevara brilló la noche de este lunes en los TikTok Awards 2024 al llevarse el premio al “Trend del año"; en la ceremonia, se reconoció a los mejores creadores de contenido de este 2023.

La influencer arribó a la ceremonia ataviada con un espectacular look negro y en compañía de sus amigos: Poncho de Nigris, Nicola Porcella y, por supuesto, “Las Perdidas” Kimberly y Paola. Como era de esperarse, la creadora de contenido fue abordada por los periodistas que acudieron a los TikTok Awards 2024 para entrevistarla.

Sin embargo, Wendy Guevara respondió tranquila y con un gran sentido del humor a las declaraciones de Mayer, así como a los insultos transfóbicos de Adame: “La verdad no me duelen, ni nada; al contrario me da risa porque a pesar de que yo no estoy en esa casa, soy tema de conversación. Ya saben que la del raiting acá está”, reveló, contundente.

Wendy llegó a la ceremonia de los TikTok Awards 2024 dispuesta a divertirse y a triunfar, algo que finalmente sucedió gracias a una de sus frases más icónicas, ¡entérate!

WENDY GUEVARA SE LLEVA A CASA EL PREMIO AL “TREND DEL AÑO” POR ESTA FRASE

Los TikTok Awards 2024 premiaron a los mejores creadores de contenido en México con un total de 17 categorías, siendo la del “Trend del año” con la que Wendy Guevara logró llevarse uno de los galardones a casa.

Wendy brilló en la ceremonia gracias a su simple pero divertida frase que se viralizó en redes sociales por meses: “Vieeejo”, la cual seguramente le sacó más de una risa a millones de internautas.

Ya en el estrado, y con su galardón en la mano, Wendy Guevara agradeció el apoyo de su familia, sus amigos, y la comunidad trans al asegurar, emocionada, que “también las de la comunidad trans podemos”.

La influencer no dudó en llenar su Instagram de fotos y videos del emotivo momento, los cuales pronto se llenaron de miles de Me gusta y todo tipo de comentarios por parte de sus fans, quienes la felicitaron con mensajes jubilosos.

¡LEE MÁS CHISMES DE WENDY GUEVARA!