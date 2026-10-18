Martha Figueroa recuerda anécdota con Sasha cuando trabajaba en TVyNovelas: “Ella estaba llore y llore”

El episodio 4 de la bioserie Timbiriche tiene una escena en la que Sasha, mientras estaba en Boston para estudiar música y alejarse de Luis de Llano, vuelve a México para una presentación especial con la banda.

La escena se ubicaría, en la realidad, hacia 1987, cuando Thalía consiguió también uno de los personajes principales de la telenovela “Quinceañera”.

En la bioserie, Sasha aparece reencontrándose con sus compañeros que la invitan a quedarse con ellos a cantar.

“No puedo, ahora parece que solamente sirvo para presentar a mi reemplazo”, dice Sasha.

¿Por qué lloraba Sasha?

Más o menos por esa época, Martha Figueroa tuvo una anécdota peculiar con Sasha. La periodista se había convertido en esa época en una especie de amiga-colaboradora de Thalía, por lo que tenía acceso al detrás del escenario de los espectáculos.

En su programa de Youtube, Figueroa contó de lo que se acuerda de aquel día:

“A mí me tocó estar muy cerca de Thalía porque yo era reportera de TVyNovelas y fíjate cómo hay momentos que se te quedan grabados en la cabeza”, comentó para dar paso a su historia.

Como reportera de TVyNovelas y por su cercanía con Thalía, Martha tuvo acceso al detrás del escenario de la primera presentación de Thalía con Timbiriche en el Teatro de los Insurgentes.

“Me tocó ver que mientras ellos cantaban, yo me voy a backstage y en la escalera estaba Sasha llore, llore, llore y llore. A los pocos días después se fue a Boston”.

Martha en ese momento no supe la causa del llanto inconsolable de Sasha pero ahora entiende que el mundo se le había venido encima: salió del grupo, la mandaron a estudiar a Boston para alejarla de Luis de Llano...

