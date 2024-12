¡Luis Miguel adeuda 180 mil dólares! El día que se bajó de avión privado sin pagar

En febrero 21 del 2018, Luis Miguel emprendió una gira de conciertos por México, Centro y Sudamérica, Estados Unidos y Europa; asociado con OCESA, se pactó con una aerolínea privada para volar al cantante de manera privada a los diferentes destinos, en un contrato en el que la empresa de entretenmiento explicaba que pagaría cierta cantidad de esos vuelos, y que la parte restante le correspondería liquidar al Sol... Y no fue así.

Resulta, cuenta el empresario y piloto aviador que trasladó al cantante, el capitán Raúl Aldana que “fuera de la ruta original, y ya con el cierre de la gira en septiembre de 2019, Luis Miguel nos pidió que lo voláramos a España, y pensamos y creímos que con un artista de su talla no necesitaríamos firmar un nuevo contrato y lo volamos en buena voluntad...”.

“Pues se bajó en España y ahí nos dejó botados con todo y avión, y en la fecha que se supone regresaría, nunca llegó, y quedó a deber a la empresa 180 mil dólares, aproximadamente”, señala Aldana.

El piloto de las estrellas, como se le conoce en el medio después de que volara en diversas ocasiones con su relacionista público en un helicóptero para animar a los habitantes de “La casa de los famosos México”, tiene una trayectoria de más de 20 años de experiencia y ha sido contratado para volar de manera privada a cantantes como Pablo Montero, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Emmanuel y Mijares, por citar algunas de las muchas giras que ha logrado para su empresa, y recientemente ayudó a Roberto Palazuelos a comprarse su primer avión.

¿Por qué no ha procedido por la vía legal para recuperar el dinero que adeuda Luis Miguel?

“Yo lo he hablado con mis socios y he contenido la demanda porque creo que es un tema de lograr acercarnos a Luis Miguel y hablar con él; mira, el artista es el que menos injerencia tiene sobre su propio dinero; él firma documentos y no sabe si su gente paga o no los serivicios que requieren”.

“Estoy seguro de que, en el caso de Luis Miguel, sucedió algo similar y es su gente la que no pagó lo acordado ni pagaron ese último vuelo a España que tuvimos que regresar a México vacío”.

El capitán dijo: “Espero que, ahora que se ha hecho público esta noticia del adeudo, alguien de su equipo se acerque con nosotros a negociar esta deuda que no es cualquier cosa”.

Cuando lo voló, afirma que no tuvo ningún acercamiento con el cantante: “No, ni tantito. Él solo pedía botellas de agua; a veces viajaba con su nana, a veces con una de sus coristas, que era su novia en aquellos años; se subía con una bocinita y se la pasaba escuchando a Michael Jackson; siempre muy reservado”.

Sobre cuánto tiempo piensan esperar a que Luis Miguel o su oficina los busque, nos comenta: “Tenemos todos los documentos, los contratos, las rutas de vuelo de esa gira que duró más de año y medio; así que, de ser necesario, procederemos por la vía legal, aunque, insisto, ya que esto se hizo público, confiamos en que Luis Miguel o su gente se acerque a negociar”.