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Lucía Méndez será la DJ Estelar del Mentiras DJ Set Halloween Party

La diva de las telenovelas dejará los melodramas por unas horas para armar la fiesta de Halloween del año junto al elenco de ‘Mentiras’. ¡Te contamos los detalles en exclusiva!

Octubre 20, 2026
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La mismísima diva de México, c, tiene preparada una sorpresa de esas que paralizan el corazón. El sábado 31 de octubre, la actriz y cantante se convertirá en la DJ Estelar de la fiesta de Halloween más esperada del año: ¡Mentiras DJ Set – Halloween Party!

La diva mexicana prepara un recorrido musical por los éxitos más emblemáticos de su carrera, sus canciones favoritas de distintas décadas y un setlist muy especial que cerrará la noche de Halloween dentro de esta experiencia inmersiva que reunirá música, nostalgia, cultura pop y los grandes éxitos que han marcado a distintas generaciones.

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UNA NOCHE DE DIVAS Y MUCHO GLITTER

Pero la Méndez no viene sola a esta noche de brujas. La espectacular Alejandra Bogue también se sube al tren como DJ invitada. Ella hará un homenaje a la escena underground LGBT+ de los gloriosos años 80, una época donde ella misma brilló como el ícono que es.

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¡LOS PERSONAJES DE ‘MENTIRAS’ SE REBELAN!

Por si fuera poco, los protagonistas de la puesta en escena, Daniela, Yuri, Dulce, Lupita y Emmanuel, dejarán el escenario para convertirse en DJs y tomar el control de la tornamesa. Cada uno tendrá su propio set musical basado en sus “propias playlists”. Otros DJs invitados serán MOAR y NEF, referentes del entretenimiento y de festivales en México y Latinoamérica.

La fiesta promete ir desde baladas hasta cumbia y reggaetón. ¡No te lo pierdas! La cita es en el centro de la CDMX (Mesones 72), arrancando a las 20:00 horas. Eso sí, el evento es solo para mayores de edad (18+). Los boletos ya están disponibles en el siguiente enlace.

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