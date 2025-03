La ex de Adrián Marcelo aclara los extraños audios que la ligarían con un líder criminal: su versión

Fue en el 2023 que surgió un inquietante audio que colocó a Gaby Ramírez en el ojo del huracán y que generó una ola de especulaciones intrigantes acerca de un presunto nexo de la conductora con un importante miembro del crimen organizado, ¿pero qué tan cierto fue eso?

La grabación se viralizó también porque Gaby fue mencionada en el libro de Anabel Hernández “Las señoras del narco: Amar en el infierno” y, debido a esto, la controversia se mantuvo muy fuerte durante algunos meses; ahora, la presentadora de televisión aclaró quién fue el “misterioso” Arturo al que se refirió hace tiempo: ¡entérate!

¿QUÉ DIJO GABY DEL AUDIO QUE LA “RELACIONÓ” CON UN PODEROSO CRIMINAL?

Hace unas horas, en el programa de YouTube de Javier Ceriani, Gaby Ramírez le hizo frente a todos los rumores y aceptó que el audio sí es original pero nunca se refirió a Arturo Beltrán Leyva, sino a Arturo Carmona, personalidad con la que convivió en “Big Brother” en el pasado.

“Sí fue mi novio Arturo Carmona, nos conocimos en el Big Brother, dormimos juntos en la casa de Big Brother, en la suite presidencial, y fue un caballero, la verdad (...) el romance fue entre el tiempo que él estuvo con Aracely y con Bracamontes”, aclaró.

Por otra parte, Gaby Ramírez aceptó que Arturo Beltrán Leyva sí intentó contactarla pero todo se quedó en eso y ya no avanzó más allá de un ofrecimiento que, por cierto, a ella nunca le constó si fue legítimo o no.

“Sí tuve un acercamiento con... pero no sé si fue de verdad o fue de mentira eso de que si podía yo ver a esta persona, la verdad es que yo era muy chava”, reconoció.

¿QUÉ SE ESCUCHA EN EL AUDIO VIRAL DE GABY RAMÍREZ?

En el audio difundido en el ahora extinto programa “Chisme no Like” hace 10 meses, se escucha cómo Gaby Ramírez cuenta un episodio con un hombre llamado Arturo cuyo apellido se mantuvo en el misterio hasta hace unas horas.

“Hasta me pidió matrimonio. Me dio un anillo este Arturo, pero se lo regresé porque le comenté que no éramos ni teníamos el mismo medio, la verdad es que el señor era muy decente, un caballero, super lindo, pero preferí mejor no”, expresó.