Gustavo Adolfo Infante apelará por una pena mayor contra Alfredo Adame

La sentencia no dejó satisfecho a Gustavo Adolfo Infante. Aunque celebra que Alfredo Adame haya sido declarado culpable del delito de discriminación, el periodista considera que la sanción impuesta se queda corta frentea la gravedad de los hechos. Por ello, acompañado de sus abogados, Andrés Muñoz y Damián Martínez, anunció que apelará para buscar una pena más severa.

El pasado jueves 15 de octubre, en los juzgados de Sullivan, en la Ciudad de México, se definieron las sanciones para el actor, luego del fallo condenatorio emitido el pasado 8 de octubre. La resolución representa un nuevo capítulo en una batalla legal que lleva varios años enfrentando a ambos personajes y que todavía podría prolongarse por los recursos que presenten sus respectivas defensas.

“ESPERÁBAMOS TRES AÑOS DE CÁRCEL”

“Estoy contento por esto, sí vamos a apelar porque esperábamos tres años de cárcel, no 33 días de trabajo”, expresó Gustavo ante TVyNovelas, al dejar claro que no comparte la decisión del juez respecto a la pena. El conductor de televisión considera que el fallo constituye un precedente importante, pues demuestra que las expresiones discriminatorias pueden tener consecuencias legales. “Al final de cuentas, un juez determinó que cometió un delito de discriminación, lo cual genera un precedente importante. Porque cualquier persona que se sienta ofendida o considere que se le ha causado un agravio puede denunciar”, señaló.

Sin embargo, para el periodista, la resolución no debe interpretarse como una victoria definitiva mientras no se revise la sanción. “No sé quién se siente ganador cuando estás condenado”, comentó, al insistir en que su equipo jurídico buscará que una instancia superior analice los argumentos que, desde su perspectiva, no fueron suficientemente considerados.

Andrés Muñoz explicó que desde el inicio del juicio solicitaron una pena de tres años de prisión, además de medidas destinadas a reparar el daño y evitar que se repitan conductas similares. “Desde un inicio, en los alegatos de apertura y clausura, planteamos que se debía imponer, por la gravedad del ilícito, la pena de tres años”, precisó el abogado, quien también defendió la necesidad de una disculpa pública y de que Adame tome cursos de perspectiva de género y derechos humanos.

No obstante, el juez determinó 33 días de trabajo a favor de la comunidad y una multa de poco más de 67 mil pesos, de acuerdo con lo explicado por la representación legal del periodista. La sanción económica podría tener una modalidad de sustitución mediante jornadas adicionales de trabajo comunitario, conforme a lo establecido en la resolución.

Muñoz señaló que no están de acuerdo con la valoración judicial sobre las medidas de satisfacción y no repetición. “Lamentablemente, el juez no compartió nuestros argumentos”, dijo, al adelantar que impugnarán tanto la pena como lo relacionado con la reparación del daño.

El abogado también aclaró que el asunto económico no termina con la multa. El juez condenó a Adame a la reparación integral del daño y dejó para la etapa de ejecución la cuantificación correspondiente al daño moral. Es decir, todavía deberá establecerse el monto de esa indemnización mediante el procedimiento y las pruebas que correspondan.

Por su parte, Damián Martínez sostuvo que durante el juicio se presentaron elementos suficientes para justificar una sanción mayor. Será una sala la que revise los agravios de la apelación y determine si corresponde modificar la pena impuesta. El procedimiento, sin embargo, no se resuelve de un día para otro. La lectura y explicación de la sentencia marca el inicio del plazo legal para presentar los recursos. Después, las instancias judiciales deberán resolver las impugnaciones y, en su caso, los medios de defensa que procedan.

UNA GUERRA QUE COMENZÓ CON INSULTOS

El conflicto entre Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame se remonta a 2022, cuando el actor hizo declaraciones públicas contra Elvia Inés Seañez, madre del periodista. Entre sus señalamientos, la acusó de practicar supuesta “magia negra” y la relacionó con presuntas actividades ilícitas. Infante y su madre acudieron entonces ante las autoridades para denunciar los hechos.

El proceso avanzó entre declaraciones públicas, enfrentamientos y actuaciones judiciales. En junio de 2024, Adame fue detenido durante varias horas por incumplir medidas de protección relacionadas con el caso, según los reportes periodísticos sobre el litigio. Finalmente, el 8 de octubre de 2026, un juez emitió el fallo condenatorio por discriminación.

La audiencia del 15 de octubre permitió establecer las sanciones, pero no puso punto final a la disputa: mientras la defensa de Adame buscará impugnar el fallo condenatorio, los abogados de Infante recurrirán la pena y la resolución sobre la reparación del daño.