Gracie Bon inicia su camino empresarial y vive sus CURVAS sin complejos, aunque la critiquen

De las críticas por su apariencia a construir una comunidad que busca inspirar a otras mujeres, Gracie Boom ha encontrado en su propia historia una razón para seguir creciendo. La creadora de contenido panameña atraviesa una nueva etapa profesional y prepara el lanzamiento de un producto dirigido a sus seguidoras, mientras trabaja para ampliar su camino en el entretenimiento. “Estoy en una etapa muy importante de mi carrera, que es como una transición de creadora de contenido a empresaria. Yo quisiera brindarles algo que no sea solamente intangible, como mi apoyo. Trato de que se sientan supercómodas en su cuerpo”, cuenta a TVyNovelas.

La iniciativa está relacionada con una experiencia que conoce de primera mano. Gracie llegó a pesar 130 kilos y creció sin referentes suficientes de mujeres con una figura como la suya. Cuando comenzó en redes sociales, encontró mensajes que enseñaban a disimular las curvas en lugar de lucirlas. “Yo pensaba: ‘Quisiera resaltar un poquito estas llantitas que para mucha gente son horribles, pero para mí son algo que me caracteriza. Es mi cuerpo y estoy aprendiendo a amarlo’”.

Su camino hacia la aceptación también incluyó procedimientos estéticos. Al principio creyó que operarse resolvería algunas de sus inseguridades, pero después entendió que buscaba encajar en un molde ajeno. “No me arrepiento de haberme operado, pero estaba tratando de encajar en un molde. En ese momento no entendía que estaba intentando cambiar quién soy para agradarles a otras personas”, reconoce.

Gracie explica que sus piernas grandes no son resultado de una cirugía. Tiene lipedema y problemas de circulación, por lo que, según relata, no pudieron realizarle muchos procedimientos en esa zona.

Su madre, quien la crió sola en Panamá, también vivió complejos relacionados con sus piernas. Sin embargo, ella decidió dejar de esconderlas. “Me dije: ‘Ya no me voy a esconder. Tengo que aceptar quien soy, porque la vida es una y tengo que empezar a aprovecharla’”.

El entretenimiento es otra de sus grandes pasiones. Gracie ha trabajado como modelo y participado en programas de telerrealidad, experiencias que le han permitido explorar su faceta frente a las cámaras. Lejos de considerar la televisión una etapa pasajera, se imagina desarrollando una carrera en ese medio durante muchos años.

Su formación académica es distinta del camino que finalmente eligió. Gracie es Ingeniera Industrial en Sistemas y ejerció su profesión durante aproximadamente un año y medio. Estudió, en parte, para hacer sentir orgullosa a su madre, pero pronto descubrió que quería emprender. “Me di cuenta de que las redes sociales eran lo mío”, explica.

En su experiencia laboral en Panamá, percibió que sus posibilidades de crecimiento económico serían limitadas y decidió apostar por un camino incierto.

“Empezar en redes sociales no es fácil, porque te daña mucho la salud mental”.

Antes de convertir su experiencia en un mensaje para otras mujeres, Gracie tuvo que lidiar con el bullying. Durante su infancia y adolescencia se aislaba y buscaba la aprobación de los demás. “Todavía me considero una persona un poco introvertida; me cuesta abrirme a las personas. Nunca pude sentirme parte de un grupo. Tampoco tuve tantas amistades y eso me afectó bastante mientras crecía”.

Gracie Bon

La exposición en internet tampoco la ha librado de los ataques. “Recibo odio todos los días. La gente siente que tiene derecho a criticar mi cuerpo, insultarme y desearme un montón de cosas”, relata.

La terapia es una de sus herramientas para afrontar los comentarios. También ha aprendido a separar su personaje digital de la persona que es fuera de las redes. “Ese comentario sobre que soy fea o gorda se lo están haciendo a esa persona virtual. La persona real que está aquí tiene sentimientos”.

A futuro, le gustaría compartir estas experiencias en conferencias y charlas para acompañar a quienes atraviesan situaciones parecidas. “Quiero impactar a otras chicas, darles un abrazo, aunque sea virtual, y decirles: ‘De verdad, está bien no encajar. Está bien tener esas libras de más mientras trabajas en tu proceso y en tu aceptación’”.