Giovanni Medina y su encanto con las famosas: Irina Baeva, Ninel Conde, Belinda y las que lo niegan

Alguna vez, Niurka Marcos lo acusó de haberle robado las llantas de su camioneta y dijo investigar quién era verdaderamente Giovanni Medina... Lo cierto es que del empresario no se sabe mucho, salvo cuando está involucrado con alguna famosa.

Desde hace una década, a Giovanni lo hemos visto salir con hermosas actrices y cantantes, y hasta tuvo un hijo con Ninel Conde.

Este 2024 volvió a los titulares por su cercanía con Irina Baeva, con quien fue captado en un hotel de Las Vegas. La actriz rusa aseguró que no hay romance: “Creo que es un amigo mío, le podría decir así. Me ayudó en una situación complicada que tuve”.

Sin embargo, volvieron a captarlos juntos en una divertida posada con amigos, lo que reaviva los rumores de que Irina estaría con Giovanni Medina, quien fue relacionado el año pasado con Geraldine Bazán.

La historia se complica cuando recordamos que Irina Baeva terminó su compromiso hace seis meses con Gabriel Soto, ex de Geraldine Bazán. Algunos insistían en que Geraldine tuvo algo más que una amistad con Giovanni Medina, aunque ella lo negó.

“Esta es la única vez que lo voy a decir, Gio es mi amigo, ha sido mi amigo siempre, va a seguir siendo mi amigo siempre (…) es un chavo súper trabajador que admiro mucho, que quiero mucho”.

El peor escándalo... con Ninel Conde

Giovanni Medina también se involucró con Ninel Conde, y fruto de esa relación nació un niño. Cuando aún eran pareja, TVyNovelas publicó un audio donde quedaba expuesta la tormentosa relación que tenían, entre insultos y acusaciones.

En aquel audio, Ninel lo insultaba y él la acusaba de supuestamente haber interrumpido un embarazo.

El tiempo pasó y sí tuvieron un bebé, que hasta la fecha vive con Giovanni Medina, luego de muchos dimes y diretes.

El otro romance confirmado

La hija de Dulce la cantante, Romina, vivió un calvario al lado de Giovanni. La intérprete aseguró que como suegra fue testigo de la relación tóxica.

En 2012 la pareja terminó pues Medina se comportaba agresivo con la joven, quien tuvo que irse a Europa a vivir para alejarse de él.

Las que lo niegan

Además de Geraldine Bazán e Irina Baeva, otras famosas lo han negado, pese a haber sido captadas con él. Hace 10 años sonó el nombre de Silvia Navarro, pero ella refutó: "¿Yo?, claro que no, pero bueno igual no hablo de mi vida privada y no pienso meterme en rollos que no son necesarios”.

Hace años también salieron a la luz unas imágenes del empresario con Angelique Boyer, pero ella negó conocerlo.

Y cómo olvidar a Belinda, quien fue fotografiada con Giovanni Medina, pero ella sentenció: “No he tenido ninguna relación con él. Están muy equivocados todos”.