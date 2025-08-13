Suscríbete
“Fue complejo, pero estoy bien”: Regina Murguía de JNS regresa tras cirugía contra el cáncer

Regina Murguía vuelve a los escenarios con más fuerza que nunca, tras una cirugía exitosa que le salvó la vida.

August 13, 2025 
Luz Meraz
Regina Murgía cantó con sus compañeras de JNS luego de su complicada cirugía.

Regina Murguía, exintegrante del grupo noventero JNS, enfrenta uno de los capítulos más difíciles de su vida como una guerrera.

Apenas unas semanas después de un diagnóstico de cáncer de colon, la cantante ya está lista para regresar al escenario. Cuenta cómo fue este proceso que la ha transformado por completo.

Todo comenzó durante un chequeo de rutina, donde le descubrieron pólipos intestinales que resultaron ser malignos, lo que derivó en una cirugía urgente en Mérida. Gracias a la rápida intervención médica, fue posible extirpar todo rastros del cultivo cancerígeno a tiempo.

“Nos metimos un buen susto, pero fue una operación perfecta”, relató Angie Taddei, visiblemente aliviada. Karla Díaz agregó: “Regina lo había estado postergando, pero al final fue a revisarse, y eso le salvó la vida.”

Regina de JNS más viva que nunca

Desde su recuperación en Mérida, Regina ha compartido con sus seguidores un mensaje inspirador: “No ha sido un proceso fácil, pero sí profundamente transformador... Hoy estoy aquí, más viva que nunca. La vida es hoy.” Reflexionó sobre el verdadero valor de la salud y el amor propio como pieza central de nuestra existencia y expresó infinita gratitud hacia su familia, por estar a su lado con amor y paciencia.

“Hoy comparto estas fotos con ustedes con el corazón lleno de gratitud”.
Regina Murguía

Cómo saben, hace poco pasé por una cirugía importante. Hoy me siento renaciendo, volviendo a abrazar la vida con más fuerza, con más conciencia, con más amor por mí y por lo que REALMENTE importa”, escribió la cantante de 40 años en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “He aprendido que la salud es nuestro verdadero tesoro, que el amor propio no es opcional, es vital, y que hay que decirle SÍ a la vida, a los nuevos comienzos, a cuidarnos, a escucharnos y a priorizarse”

Vuelve a los escenarios

Y después de la cirugía, Regina regresó a los escenarios el 8 de agosto y volvió a cantar junto con sus compañeras de JNS: “Hoy fue mi primer show después de la cirugía. Cumplo un mes de mi cirugía el 11 de agosto”.

La resiliencia de Regina es increíble e inspiradora: pese al diagnóstico grave, sus compañeras confirmaron que su regreso está programado para este mismo viernes. Un regreso que simboliza no solo su fuerza física, sino una victoria emocional que refuerza su legado como artista llena de autenticidad y coraje.

El destino la puso a prueba Regina Murguía respondió con amor, auto-cuidado y música en el alma.

