Florinda Meza quiere “negociar” con hijos de Chespirito: ¿qué dijo la actriz?

Honrar el nombre de su marido, así como su legado en la televisión mexicana ha sido una misión de vida para Florinda Meza, viuda del querido Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, quien emitió un comunicado en el que explica la razón por la que no se transmiten los programas humorísticos que se hicieron famosos en los años 70 y de qué manera busca “negociar” con los hijos del actor.

“En 2020, en plena pandemia, se terminó el contrato con Televisa por los derechos literarios para las transmisiones de la serie ‘Chespirito’. Yo, como escritora, tenía que haber sido convocada a esa negociación, pero no fue así. Me enteré por los medios de que finalmente no habían llegado a un acuerdo y suspendieron la difusión de los programas. Algo explotó dentro de mí, fue como si mi Rober se levantara de la tumba y gritara: '¡Despierta! Tienes que defender mi legado”, expresó Florinda en su texto.

Además, la intérprete de la recordada “Doña Florinda” extendió una invitación a los herederos de Chespirito para llegar a un acuerdo que permita volver a transmitir los programas a la pantalla. También afirmó que no ha demandado a nadie y que la historia que contarán en la bioserie de Chespirito que, actualmente, graban en Ciudad de México está ajena a la realidad y que sería pura ficción.

“La serie ‘Chespirito’ dejó de ser un simple producto televisivo y se convirtió en parte esencial de la vida de millones de personas, marcando la historia colectiva de muchos países, por más de 4 generaciones”, recalcó Florinda.