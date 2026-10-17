Danilo Carrera pausó su carrera en México para cuidar a su mamá enferma; pero ya está listo para volver

La fama no entiende de fronteras. A miles de kilómetros de México, en Abu Dhabi, Danilo Carrera volvió a comprobarlo cuando una multitud se acercó para reconocerlo, pedirle fotografías, autógrafos y hasta verlo de cerca. Algunos querían tocarlo; otros lo saludaban en árabe y le hablaban de las telenovelas que había protagonizado. Para el actor, acostumbrado al cariño del público mexicano, descubrir que su rostro también provocaba furor en un país tan lejano fue una sorpresa.

“Es raro, como que no me conoces, pero ya me quieres”, contó entre risas a TVyNovelas al recordar la experiencia que vivió durante su visita a los Emiratos Árabes Unidos. Había viajado con la intención de conocer nuevos mercados y desarrollar otras facetas profesionales, pero terminó recibiendo un reconocimiento que ni siquiera sabía que le entregarían.

Lo curioso es que, mientras en Abu Dhabi era recibido como una estrella, en su cabeza también estaba presente México y la posibilidad de regresar a las telenovelas. Después de tres años alejado de los foros nacionales, el actor siente que puede comenzar a recuperar el camino profesional que dejó pendiente.

No se fue cuando las oportunidades se habían terminado. Todo lo contrario. Danilo estaba en uno de los momentos más importantes de su carrera, era un rostro reconocido y cotizado de la televisión mexicana y tenía una trayectoria que seguía creciendo. Pero entonces apareció una razón mucho más poderosa que cualquier contrato: la enfermedad de su madre.

Ella enfrentaba una batalla contra el cáncer y Danilo decidió que su lugar estaba junto a ella. Sin pensarlo demasiado, puso su carrera en pausa y se marchó a Miami para acompañarla durante el tratamiento, las terapias y la recuperación.

“Me fui por la salud de mi mamá. Para mí fue una bendición poder estar con ella, acompañarla en su recuperación y luchar contra el cáncer”, explicó en nuestra entrevista.

Esas palabras resumen la decisión que cambió su vida durante los últimos tres años. Para algunos pudo parecer extraño que un actor que estaba en un buen momento profesional se alejara de los reflecto pero para él la prioridad era evidente. No estaba dispuesto a perderse un proceso tan importante de su madre por seguir acumulando proyectos. Y la decisión fue total. “Yo dejé todo. Dejé mi casa, mi departamento, mis carros, mi vida, mi trabajo, todo, para irme a vivir a la casa de mis papás”, relató.

Se instaló con sus padres y convirtió ese hogar en el suyo. Incluso a sus 37 años continúa viviendo con ellos, algo que asume con absoluta naturalidad porque, durante este tiempo, su privacidad o su independencia dejaron de ser prioridades frente a la salud de su mamá. “Les dije que la casa iba a ser de ellos también. No me importa mi privacidad, no me importa tener mi propia casa. Lo que me importa es poder estar con mi mamá”, aseguró.

También pudo responder económicamente por ella gracias a lo que había construido durante sus años de trabajo. Su carrera en México no solamente le había dado reconocimiento; también le permitió contar con los recursos necesarios para afrontar una situación familiar tan delicada.

“Pude pagar sus tratamientos, su seguro y todo lo que necesitaba gracias a mi trabajo y a lo que hice en México”, compartió.

Durante ese difícil periodo, además, quiso protegerla de la exposición pública. Cuando comenzaron las críticas por su decisión de abandonar México, prefirió no revelar lo que realmente estaba sucediendo. “El famoso era yo, no ella”, explicó. No quería que su madre tuviera que responder preguntas sobre su enfermedad ni que los medios o el público la buscaran para conocer detalles de su situación. “No quería que la gente le preguntara a ella por su situación”, recordó.

La información terminó saliendo a la luz después de que una fotografía publicada por su hermano mostrara parte de lo que estaba viviendo la familia. Entonces muchas de las críticas se transformaron en comprensión y el público comenzó a entender por qué el actor había desaparecido de la escena mexicana.

Hoy, cuando habla de ese capítulo, hay una frase que resume el desenlace que tanto esperaba: “Mi mamá tocó la campana y ahora está bien”.

Para Danilo, ese momento vale más que cualquier protagonismo. Después de acompañarla durante la enfermedad, poder verla recuperada representa la recompensa más importante de estos años.

“Eso no tiene precio”, dice. Ahora que su madre se encuentra bien, el actor puede comenzar a pensar nuevamente en sí mismo y en su futuro profesional. Ya no tiene contrato con Telemundo y existen propuestas para continuar trabajando en Estados Unidos, pero todavía analiza qué camino tomar. Los Ángeles, Ecuador y México aparecen entre las posibilidades.

Sin embargo, hay un destino que conserva un lugar especial. “A mí me llaman. Es mi primera opción. La verdad es que siempre lo he dicho, es mi casa”, afirmó al hablar de México.

Y no es una frase vacía. Aunque nació fuera del país, fue aquí donde construyó buena parte de su popularidad y donde se convirtió en uno de los galanes reconocidos de la televisión. Incluso después de tres años de ausencia, comprobó que el cariño sigue intacto.

Durante su reciente visita a México por el Mundial volvió a caminar por las calles y se encontró con algo que había olvidado: la reacción de la gente al reconocerlo. “Había olvidado lo que se sentía ser famoso en la calle”, confesó.

Danilo Carrera firma con Telemundo Instagram

También recuerda que, cuando decidió marcharse, recibió críticas de quienes no entendían su ausencia. “Fui el tipo más odiado de México una semana”, recordó. Sin embargo, quienes conocían la verdadera razón de su partida sabían que no se trataba de abandonar su carrera, sino de atender una emergencia familiar.

Incluso productores con los que había trabajado entendieron la decisión y le pidieron que se fuera tranquilo. Sabían que tres años podían parecer mucho tiempo, pero que la salud de su madre era una prioridad que no podía esperar.

Ahora esos tres años ya pasaron y Danilo siente que puede regresar. No necesariamente para recuperar exactamente la vida que dejó, sino para comenzar una nueva etapa con todo lo que aprendió lejos de los foros. Porque durante su ausencia también descubrió otras versiones de sí mismo. Antes de convertirse en actor jugó futbol y, antes de eso, acompañaba a su padre a trabajar en la hacienda familiar, entre cultivos de plátano y arroz. Por eso, no quiere que su identidad dependa exclusivamente de la actuación.

“Yo no quiero una vida en la que solamente actúe”, explicó. Su incursión en proyectos deportivos es una muestra de ello. Lo que comenzó con una donación para un equipo de futbol terminó convirtiéndose en una participación mucho más cercana, ahora es inversionista y embajador del Club Deportivo Quito de Ecuador

. Cuando llegó, solamente encontró a 60 niños entrenando con la ilusión de convertirse en jugadores profesionales. “Hoy hay 4 mil 480 niños que tienen la oportunidad de jugar, de entrenar y de aprender lo que significa el trabajo en equipo, el sacrificio y la constancia”, contó.

Abu Dhabi también forma parte de esa transformación. El viaje le permitió conocer una cultura diferente y descubrir que su popularidad podía abrirle puertas en otros mercados. En los Emiratos Árabes Unidos convivió con personas de India, Latinoamérica, Estados Unidos y otras partes del mundo, muchas de las cuales conocían su trabajo. La experiencia le confirmó que puede construir una carrera internacional, pero también reforzó su deseo de volver al lugar donde alcanzó uno de sus mayores niveles de popularidad.

Después de tres años de estar lejos, Danilo no habla de México como un capítulo cerrado. Habla de volver a casa. Su historia, finalmente, no se trata solamente de un actor que quiere regresar a las telenovelas. Es la de un hombre que decidió detener su carrera cuando su madre lo necesitó, que dejó atrás comodidades y proyectos para acompañarla y que hoy puede volver a mirar hacia los reflectores con la tranquilidad de haber estado donde quería estar.

Cuando Danilo Carrera decidió dejar México para acompañar a su madre durante su lucha contra el cáncer, su carrera no se detuvo. Hace tres años comenzó una nueva etapa profesional vinculada a Telemundo, donde siguió consolidándose como actor y conductor. Uno de sus proyectos más importantes fue Velvet: el nuevo imperio, producción en la que se atrevió a interpretar por primera vez a un villano. Su faceta como presentador también tomó fuerza. En 2024 condujo la transmisión de Miss Universe junto a Jacqueline Bracamontes desde la Arena CDMX y ese mismo año compartió la conducción de los Latin Billboard con Carmen Villalobos. En 2025 volvió a estar al frente de Miss Universe junto a Bracamontes, esta vez desde Tailandia. Sin embargo, esa etapa con Telemundo ya terminó: actualmente Danilo ya no tiene contrato con la cadena y analiza las propuestas que tiene para continuar trabajando en Estados Unidos o regresar a México.

