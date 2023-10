Arturo “El Turry” Macías es acusado de lucrar con el huracán Otis; esto cobraría por transportar damnificados

Arturo “El Turry” Macías es acusado de lucrar con la tragedia del huracán Otis, que arrasó con Acapulco, Guerrero

Luego de los daños que dejó el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, varios famoso organizaron donaciones de víveres y se unieron para apoyar a los damnificados, como el caso del locutor de radio, Arturo “El Turry” Macías, quien ofreció sus helicópteros para trasladar a las víctimas del desastre natural.

Recordemos que “El Turry” también es piloto aviador y fundó su empresa Helistar, por eso ofreció sus servicios para las personas que se encuentran atrapadas en Acapulco; sin embargo, una mujer lo acusó de lucrar con la dolorosa situación.

“Activamos #puenteaéreo para ir por pasajeros a #Acapulco y traerlos a #Cuernavaca o #CDMX #HelistarMx”, informó Arturo Macías en su cuenta oficial de Instagram, por lo que muchos usuarios comenzaron a pedir su ayuda, pero una mujer se le fue con todo.

Mujer arremete contra Arturo “El Turry” Macías de intentar lucrar con el huracán Otis

Tras la publicación de Arturo Macías, una usuaria de Instagram identificada como María Bohnsack lo acusó de intentar lucrar con el servicio de transporte aéreo.

“Mi madre de casi 80 años está atrapada, sin agua ni comida. Dos veces han intentado pasar hacia donde vive y no han podido. Me dijeron que tú podías ayudarme a llegar a Acapulco para poder sacar a mi mamá y no sabes lo feliz (e ingenua) que fui”, escribió la usuaria.

“Me dijeron que estabas apoyando con tu negocio de helicópteros y cuando alguien dice ‘apoyando’ realmente creí que lo hacías de corazón pero, ¿cobrar 250 mil pesos por viaje? Wow, mega altruista”, indicó.

“Yo entiendo que hay que considerar gastos de transporte pero 250 mil pesos? Me duele saber que la gente está lucrando con la desesperación de los demás. Hoy más que nunca deberíamos estar unidos y apoyarnos de la manera que podemos… suerte con tu negocio!”, finalizó la joven en su mensaje.

Hasta el momento, Arturo “El Turry” Macías no ha reaccionado a la acusación de la joven, pero compartió en sus historias de Instagram que continúa haciendo traslados hacia Acapulco y abrió una ruta para el Gran Premio de México de este domingo en la CDMX.