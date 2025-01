Adrián Marcelo no deja atrás su rivalidad con Arath de la Torre: así se burló de la estafa que sufrió el conductor

Los fraudes están a la orden del día entre las celebridades, y esta vez le tocó a Arath de la Torre, quien cometió un grave error al depositar su confianza en la persona incorrecta, lo que en consecuencia le trajo una importante pérdida económica. Con el fin de alertar a sus seguidores, el presentador explicó qué fue exactamente lo que pasó, sin imaginar que Adrián Marcelo aprovecharía la oportunidad para mofarse de su ingenuidad.

¿Qué le pasó a Arath de la Torre? Esta fue la terrible estafa que sufrió

Tras los recientes testimonios de los desfalcos que han sufrido personajes como Cynthia Klitbo y Germán Ortega, Arath de la Torre se sumó a la lista de personas engañadas mediante redes sociales. En esta ocasión, se trató de un desfalco que opacó las vacaciones que estaba planeando junto a su familia, pues perdió parte del presupuesto que tenía destinado para pasar unos días en la Riviera Maya.

“Me contactaron por medio de WhatsApp; hicimos la negociación y realicé la transferencia. En cuanto hice esta transferencia, me bloquearon y no volví a saber nada de ellos”, apuntó el artista en un video de Instagram donde se le veía notablemente decepcionado. Sobre sus razones para no buscar una solución, el esposo de Susy Lu explicó que el banco no pudo ayudarle debido a que se trató de una transacción hecha de forma manual, por lo que simplemente no hay manera de recuperar el dinero.

Adrián Marcelo se burló de Arath de la Torre con un agrío gesto

El que no desaprovechó este momento para burlarse de Arath de la Torre, fue Adrián Marcelo, quien reaccionó a la injusticia que vivió su antiguo compañero de “La Casa de los Famosos México”, pero no para darle ánimos, sino para celebrar que hubiera caído tan fácilmente en esta trampa.

A través de su cuenta de X, donde en días pasados se lanzó contra Gala Montes por su físico, el comediante evidenció la satisfacción que le daba saber que su enemigo pasó un mal rato. Esta mofa consistió en imitar al conductor de “Hoy” escribiendo al mismo número que lo defraudó, solo para demostrar lo ilógico que desde su perspectiva resulta que se confiara de un número de WhatsApp que no tenía ninguna manera de identificarse. Horas después, subió otro video en el que habla de las personas que hacen públicos estos problemas y señaló “eres un imbécil”.

Hasta el momento, Arath de la Torre no se ha pronunciado ante el nuevo ataque de Adrián Marcelo, con el que cabe recordar, tuvo numerosos desencuentros durante su participación en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”.