Acusan a comediante Jorge Falcón de tener amantes e hijos fuera de su matrimonio de 40 años

El comediante Jorge Falcón, quien tiene una larga trayectoria en el ambiente del espectáculo mexicano, está en el ojo del huracán luego de que se destapara que supuestamente ha sostenido múltiples relaciones amorosas durante su matrimonio.

Además, se le señala de haber procreado varios hijos al tiempo en el que ha estado casado los últimos 40 años con Sonia Sotomayor.

De acuerdo a la información difundida, Falcón habría sido “irresponsable” en su vida personal, imagen que contrasta con la que ha manejado a lo largo de su carrera. El comediante procreó tres hijos con Sotomayor, además tiene una hija de un matrimonio previo.

Los rumores aseguran que cuando el humorista tendría entre 18 y 19 años habría embarazado a una bailarina de Bellas Artes y que nunca se hizo cargo, desconociendo también el destino de su hijo. También se dice que habría tenido hijas gemelas con su exmanager Gabriela Mora, 30 años menor; Falcón ha negado esta versión.

También se dice que mantiene un romance de aproximadamente 20 años con la bailarina Janet Méndez, a quien presuntamente le habría regalado todo un edificio. Y se describe un amorío con la cantante rusa Liya Bespalova, a quien visitaba con frecuencia.

A la lista de mujeres con las que Falcón supuestamente engaña a su esposa, se suma una relación con la cantante Tere de la Torre, caracterizada por noches de bohemia y regalos.

Con la bailarina Tanya, se dice que el presentador le habría costeado una carrera universitaria, un departamento y un automóvil, además de llevarla regularmente a su casa de campo en Lomas de Cocoyoc.

A Jorge Falcón, la fuente cercana que revela la información, lo describen como un hombre “esplendido”, pero con una supuesta “adicción al sexo” que lo lleva a contratar escorts jóvenes, entres sus 20 y 30 años.

Hasta el momento, Falcón no se ha pronunciado públicamente sobre los fuertes señalamientos que pesan en su contra.

¿Quién es Jorge Falcón?

Su nombre real es Jorge Hernández Ramírez y nacional en la ciudad de México en 1953. Es reconocido por su estilo humorístico peculiar y su participación en programas como ‘Humor es… los comediantes’ y ‘Sábado Gigante’.

Durante más de 50 años de carrera en el entretenimiento, Falcón se ha convertido en uno de los exponentes más queridos de la comedia mexicana, conocido por sus rutinas, imitaciones y presentaciones en televisión y escenario.

En una faceta menos conocida de su trayectoria, también ha incursionado en la escritura con libros de humor y ha interactuado con sus seguidores a través de plataformas como YouTube y TikTok.

